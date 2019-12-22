نادي النصر السعودي يغري روي فيتوريا لتجديد عقده مع العالمي

كشفت مصادر خاصة قريبة الصلة بإدارة نادي النصر السعودي أنها بالفعل بدأت أولى الخطوات لأجل تجديد التعاقد مع المدرب البرتغالي روي فيتوريا مدرب الفريق الحالي.

وبحسب تلك المصادر التي تحدثت لشبكة ”إرم نيوز“ فإن الإدارة عرضت على المدرب التجديد مقابل مبلغ يصل إلى 6 ملايين يورو في الموسم الواحد بزيادة قدرها مليون يورو عن عقده السابق.

ويحصل فيتوريا في الوقت الحالي على 7.5 ملايين يورو في الموسم.

وقاد فيتوريا النصر في يناير الماضي خلفًا للأوروغواياني دانيال كارينيو بعقد يمتد لموسم ونصف.

وتترقب إدارة النصر رد المدرب على عرضها إذ تتخوف من دخول أندية على خط التفاوض معه مثلما حدث في السابق مع مدربين عدة منهم كارينيو وزلاتكو مع الهلال وغيرهم.

ونجح المدرب في قيادة العالمي الأول في المملكة لتحقيق لقب الدوري الاستثنائي الموسم الماضي بعدما كان متأخرًا عن الهلال وقت توليه المهمة بـ6 نقاط.

وعزز النصر صدارته للدوري السعودي للمحترفين، بعد فوزه على العدالة 3/0 في الجولة الـ12 من المسابقة.

ورفع النصر رصيده إلى 26 نقطة في المركز الأول، فيما تجمد رصيد العدالة عند 8 نقاط في المركز الرابع عشر.