علي البليهي يرفض عرضا لتجديد عقده مع نادي الهلال السعودي

كشفت تقارير صحفية سعودية أن المدافع علي البليهي، لاعب الهلال السعودي، رفض عرضا من مجلس إدارة ناديه من أجل تجديد عقده مع بطل دوري أبطال آسيا.

وبحسب ما نقلت صحيفة الرياضية فإن البليهي اعترض على المقابل المادي، وأن هناك جلسة مفاوضات قادمة ستجمع اللاعب بمسؤولي ناديه للتوصل لصيغة اتفاق تمهيدا لتجديد العقد.

ويعد البليهي واحدا من أبر ز عناصر الهلال خلال مشواره في دوري أبطال آسيا.

وسجل البليهي هدفا في مرمى فريقه خلال مباراة فلامنغو بنصف نهائي كأس العالم للأندية، على الرغم من تقديمه مستوى مميزا خلال البطولة التي أنهاها الزعيم في المركز الرابع.

وكان نادي الهلال قد أعلن عن غياب لاعبه البرازيلي كارلوس إدواردو 3 أسابيع، بعد تعرضه لتمزق في العضلة الخلفية.

وقال الهلال في بيان على حسابه في موقع ”تويتر“: ”أجرى كارلوس إدواردو جلسة علاجية في عيادة مستشفى المملكة الطبية بمقر النادي، لتعرضه لتمزق في العضلة الخلفية، سيحتاج على إثره لبرنامج علاجي وتأهيلي يمتد لمدة 3 أسابيع“.

ويملك الهلال 20 نقطة من 9 مباريات في المركز الخامس على لائحة ترتيب الدوري السعودي، بفارق 6 نقاط عن المتصدر، الذي لعب 12 مباراة

ويلعب الهلال مع الحزم يوم الخميس، في الجولة الثالثة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.