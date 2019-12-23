ضربة قوية لنادي الهلال السعودي بغياب نجمه 3 أسابيع

أعلن نادي الهلال السعودي اليوم الإثنين، غياب لاعبه البرازيلي كارلوس إدواردو 3 أسابيع، بعد تعرضه لتمزق في العضلة الخلفية.

وقال الهلال في بيان على حسابه في موقع ”تويتر“: ”أجرى كارلوس إدواردو جلسة علاجية في عيادة مستشفى المملكة الطبية بمقر النادي؛ لتعرضه لتمزق في العضلة الخلفية، سيحتاج على إثره لبرنامج علاجي وتأهيلي يمتد لمدة 3 أسابيع“.

وواصل لاعب الوسط سلمان الفرج، الذي غاب عن كتيبة الهلال في كأس العالم للأندية للإصابة، برنامجه العلاجي المعد له مسبقا.

واستأنف الهلال بطل دوري أبطال آسيا، تدريباته تحت قيادة مدربه الروماني رازفان لوشيسكو، بعد أن اختتم مشاركته في كأس العالم للأندية وحصوله على المركز الرابع.

وأدى اللاعبون المشاركون بصفة أساسية في مباراة مونتيري المكسيكي الأخيرة، مرانا استرجاعيا، في حين أجرى الآخرون تدريبا اعتياديا تم التركيز فيه على الجانب الفني.

ويملك الهلال 20 نقطة من 9 مباريات في المركز الخامس على لائحة ترتيب الدوري السعودي، بفارق 6 نقاط عن المتصدر، الذي لعب 12 مباراة

ويلعب الهلال مع الحزم يوم الخميس، في الجولة الثالثة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.