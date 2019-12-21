الهلال يكتفي بالمركز الرابع في كأس العالم للأندية بعد الخسارة أمام مونتيري بركلات الترجيح (فيديو)

اكتفى نادي الهلال بطل دوري أبطال آسيا بالمركز الرابع في كأس العالم للأندية، بعدما خسر بركلات الترجيح أمام مونتيري المكسيكي في مباراة تحديد المركز الثالث.
وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدفين لمثلهما، حيث تقدم الهلال قبل أن يتعادل مونتيري ويتقدم، غير أن غوميز أدرك التعادل للهلال قبل نهاية المباراة.
وباللجوء مباشرة لركلات الترجيح أهدر كارلوس إدواردو ومحمد كنو ركلتين، ليحصد الفريق المكسيكي المركز الثالث.
إدواردو يهدر ركلة الترجيح الثالثة للزعيم!#beINFIFACWC #ClubWC pic.twitter.com/dMuQUnjaf3
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 21, 2019
ركلة ضائعة من مونتيري والكفة تتعادل الآن!#beINFIFACWC #ClubWC pic.twitter.com/4cOG8Lxx4r
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 21, 2019
نهاية ركلات الترجيح: مونتيري 2 (4) الهلال 2 (3)
الفريق المكسيكي يتفوق في ركلات الترجيح ويحصد المركز الثالث!#beINFIFACWC #ClubWC pic.twitter.com/HIkeqgBwoy
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 21, 2019
شاهد أهداف المباراة من هـــــــــــــــــــــــــــــــــــنا