 الهلال يكتفي بالمركز الرابع في كأس العالم للأندية بعد الخسارة أمام مونتيري بركلات الترجيح (فيديو) – إرم نيوز‬‎

الهلال يكتفي بالمركز الرابع في كأس العالم للأندية بعد الخسارة أمام مونتيري بركلات الترجيح (فيديو)

الهلال يكتفي بالمركز الرابع في كأس العالم للأندية بعد الخسارة أمام مونتيري بركلات الترجيح (فيديو)

المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

اكتفى نادي الهلال بطل دوري أبطال آسيا بالمركز الرابع في كأس العالم للأندية، بعدما خسر بركلات الترجيح أمام مونتيري المكسيكي في مباراة تحديد المركز الثالث.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدفين لمثلهما، حيث تقدم الهلال قبل أن يتعادل مونتيري ويتقدم، غير أن غوميز أدرك التعادل للهلال قبل نهاية المباراة.

وباللجوء مباشرة لركلات الترجيح أهدر كارلوس إدواردو ومحمد كنو ركلتين، ليحصد الفريق المكسيكي المركز الثالث.

شاهد أهداف المباراة من هـــــــــــــــــــــــــــــــــــنا

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