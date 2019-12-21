أهداف مباراة الهلال ومونتيري.. 2/2 (فيديو)

سجل كارلوس إدواردو الهدف الأول لنادي الهلال السعودي في مباراته مع مونتيري المكسيكي، في مباراة تحديد المركز الثالث.

وجاء الهدف في الدقيقة 36 قبل أن يتعادل أرتورو غونزاليس للنادي المكسيكي في الدقيقة 51. وأضاف ماكسيميليانو ميزا الهدف الثاني لمونتيري لكن بافيتيمبي غوميز تعادل للهلال في الدقيقة 66.

وتغلب الهلال 1/0 على الترجي التونسي سجله الفرنسي بافيتيمبي غوميز في أولى مباريات النادي السعودي في مونديال الأندية، قبل أن يخسر 1/0 أمام فلامنغو البرازيلي في نصف النهائي.

ويلتقي ليفربول الإنجليزي، بطل دوري أبطال أوروبا، مع فلامنغو في وقت لاحق في المباراة النهائية لكأس العالم للأندية.