الموعد والقنوات الناقلة والتشكيلة.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الهلال ضد مونتيري في كأس العالم للأندية

يخوض نادي الهلال السعودي مواجهة قوية، مساء اليوم السبت، أمام مونتيري المكسيكي في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها قطر.

ويبحث الهلال عن ختام مغامرته في المونديال بحصد الميدالية البرونزية في مواجهة طموح الفريق المكسيكي.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي ملامح مواجهة الهلال ضد مونتيري في كأس العالم للأندية:

الموعد والقنوات الناقلة

تنطلق المباراة الساعة 17:30 بتوقيت السعودية على ملعب ”خليفة“ الدولي بصافرة الحكم الروماني أوفيديو هاتيغان.

وتنقل المباراة عبر قناة ”بي إن سبورتس 1″ بصوت المعلق عامر الخوذيري، و“الكأس 3″ بصوت المعلق سمير اليعقوبي، و“الكأس 6“ بصوت المعلق منتصر الأزهري.

حلم البرونزية

تبخرت أحلام الهلال السعودي في الوصول للمباراة النهائية للمونديال، ولكن الزعيم يبحث عن حصد الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية.

وفاز مونتيري بالمركز الثالث العام 2012 بعد أن تغلب على الأهلي المصري 2/0، ويأمل حصد الميدالية البرونزية بعد 7 أعوام كاملة.

ويأمل الهلال أن يحصد البرونزية كأول فريق سعودي يحقق ذلك بعدما حصل الاتحاد في مشاركته العام 2005 على المركز الرابع، كما أنه يتطلع أن يكون ثالث نادٍ عربي يحصل على المركز الثالث بعد الأهلي المصري العام 2006 والسد القطري العام 2011.

لوشيسكو يجدد دوافع الهلال

يبحث المدرب الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني لفريق الهلال السعودي عن تجديد دوافع، لاعبيه وتحقيق الفوز بالمركز الثالث على حساب مونتيري، ومداواة آثار الخسارة المريرة أمام فلامنغو البرازيلي في نصف النهائي.

وأكد لوشيسكو خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة أنه يبحث عن إنهاء المونديال مع فريقه مرفوع الرأس بحصد ميدالية، والصعود لمنصات التتويج، موضحًا أن مونتيري قوي ومنظم ويملك كرة جماعية.

ويغيب عن الهلال لاعبه البيروفي آندري كاريلو للطرد خلال لقاء فلامنغو، ويعود لاعب الوسط محمد كنو بعد نهاية إيقافه، ويعتمد الهلال على تشكيلة تضم: حارس المرمى عبدالله المعيوف، وأمامه رباعي الدفاع: علي آل بليهي، والكوري الجنوبي جانج هيون سو، ومحمد البريك، وياسر الشهراني.

ويقود خط الوسط: الكولومبي غوستافو كويلار، ومحمد كنو، وعبدالله عطيف، مع ثلاثي الهجوم: الإيطالي سباستيان جيوفينكو، وسالم الدوسري، والفرنسي بافتيمبي غوميز.

أفكار مونتيري

يأمل مونتيري أيضًا اقتناص الفوز رغم الغيابات التي ضربت صفوفه بعد سفر 9 لاعبين للاستشفاء استعدادًا للمباراة المرتقبة في الدوري المكسيكي أمام كلوب أمريكا في ذهاب الدور النهائي يوم 26 ديسمبر الجاري.

ويغيب عن مونتيري 9 لاعبين غادروا إلى المكسيك، هم: الحارس مارسيلو باروفيرو، ودورلان بابون، ونيكولاس سانشيز، وفينسنت يانسن، وكارلوس رودريغيز، وليونيل فانجيوني، وسيزار مونتيس، وجيسوس غاياردو، وسيلزو أورتيز.

وقال المدرب الأرجنتيني أنطونيو محمد المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي إن فريقه يملك الجاهزية لخوض اللقاء، وتحقيق الفوز رغم الغيابات، مشددًا على غلق ملف المباراة الماضية التي خسرها أمام ليفربول.

وأضاف:“كنا نتمنى خوض النهائي، لكن مواعيد البطولات في أوروبا تختلف عنها في أمريكا اللاتينية، ونحن هنا بعد نهاية الموسم في بلادنا على عكس أوروبا.. ونعلم من هو الهلال وهو فريق قوي للغاية، ولديه لاعبون متميزون، وهو بطل آسيا، وقدّموا شوطًا مميزًا أمام فلامنغو“.

ويعتمد مونتيري على تشكيلة تضم: الحارس لويس كارديناس، وأمامه رباعي الدفاع :خوسيه ماريا باسانتا، وجوهان فاسكيز، وستيفان مادينا، وإديسون غوتيريز، بجانب ثنائي الارتكاز: جوناثان غونزاليز، وماكسيمليانو ميزا، وصانع الألعاب أرتورو غونزاليز، وفي الهجوم: جوناثان أوريتافيسكايا، ورودلفو بيتزارو، وفونيس موري.

وقال المدرب عادل عبدالرحمن المدير الفني الأسبق لنادي الاتحاد السعودي لشبكة ”إرم نيوز“إن المباراة ستكون صعبة بين الفريقين رغم غيابات فريق مونتيري، موضحًا أن الهلال لديه القدرة على تحقيق الفوز وحصد الميدالية البرونزية.

وأوضح أن الهلال سيعتمد على قوته الضاربة في وجود غوميز، وأيضًا الدوسري الذي قدّم مباراة رائعة أمام فلامنغو وكويلار وجيوفينكو.