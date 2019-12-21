التشكيلة المتوقعة لمباراة الهلال ضد مونتيري في كأس العالم للأندية (إنفوغرافيك)

يسعى نادي الهلال السعودي إلى نيل المركز الثالث في أول مشاركة له في كأس العالم للأندية، عندما يلاقي مونتيري المكسيكي.

وتقام المباراة، اليوم السبت، الساعة 16:30 بتوقيت القاهرة، 17:30 بتوقيت مكة المكرمة، وتُنقل المباراة على قناة Alkass Three HD، بصوت سمير اليعقوبي، وAlkass Six HD بصوت منتصر الأزهر، وbeIN Sports HD 1 بصوت عامر الخوذيري.

وأكد الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الهلال، على صعوبة مباراة الزعيم مع مونتيري، مشيرًا إلى أن الفريق المكسيكي قوي ولا يستهان به على الإطلاق.

وقال لوشيسكو خلال المؤتمر الصحفي:“نسعى إلى إنهاء هذه البطولة برأس مرفوعة، وتحقيق نتيجة إيجابية نترجم بها المستويات الجيدة التي قدمناها خلال المونديال“.

وأضاف:“سنواجه فريقًا منظمًا ولديه شخصية قوية، وإذا فقدنا تركيزنا أمامهم سيمثل ذلك تهديدًا كبيرًا ضدنا، وعلينا أن نكون في قمة التركيز“.

وأكد لوشيسكو أنه ليس قلقًا من أي شيء قبل مواجهة مونتيري، وقال:“نحاول تحليل طريقة وأسلوب لعب الخصم، ونركز على ما يجب أن نفعله لأننا نريد السيطرة على المباراة“.

وأردف:“كل مدرب يفكر في كل مباراة أن يعطي الحيوية للاعبين ليستمتعوا بالبطولة ونحفزهم، ونتمنى أن تسير الأمور على ما يرام“.

وأشار لوشيسكو إلى أن الهلال عانى أمام فلامنغو البرازيلي من مشاكل بدنية بعد إصابة عدد من اللاعبين في مباراة الترجي، واحتاجوا لوقت من أجل التعافي“، مؤكدًا جاهزية فريقه لمباراة المركز الثالث.

ومن المتوقع أن يلعب الهلال بهذه التشكيلة أمام مونتيري:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

الدفاع: محمد البريك، جانغ هيون سوو، علي هادي آل بليهي، ياسر الشهراني.

الوسط الدفاعي: محمد إبراهيم كنو، غوستافو كويلار.

الوسط الهجومي: كارلوس إدواردو، سيباستيان جيوفينكو، سالم الدوسري.

الهجوم: بافيتيمبي غوميز.

وتغلب الهلال 1/0 على الترجي التونسي سجله الفرنسي بافيتيمبي غوميز في أولى مباريات النادي السعودي في مونديال الأندية، قبل أن يخسر 1/0 أمام فلامنغو البرازيلي في نصف النهائي.

ويلتقي ليفربول الإنجليزي، بطل دوري أبطال أوروبا، مع فلامنغو في وقت لاحق في المباراة النهائية لكأس العالم للأندية.