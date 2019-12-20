سالم الدوسري: هذا سبب هزيمة الهلال أمام فلامنغو ونسعى لبرونزية كأس العالم للأندية

أكد سالم الدوسري نجم نادي الهلال السعودي أن فريقه يركز حاليًا على انتزاع المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية، مشيرًا إلى أن مباراة الفريق في المربع الذهبي كانت متكافئة أمام فلامنغو، ولكن بعض التفاصيل والأخطاء حسمت المباراة لصالح الفريق البرازيلي.

ويلتقي الهلال السعودي مع مونتيري المكسيكي غدًا السبت، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة كأس العالم للأندية.

وقال الدوسري في المؤتمر الصحفي لفريقه اليوم الجمعة، قبل مباراة الغد: ”الهلال يضم مجموعة من أفضل اللاعبين، والهلال ناد كبير ويستحق البطولات ويشارك في البطولة الحالية عن جدارة“.

وعن التعامل مع اللاعبين نفسيًا بعد الخسارة أمام فلامنغو: ”كانت المباراة متكافئة بنسبة 50% لكل فريق ولكن بعض الأخطاء تكلفك كثيرًا، وفقد التركيز في أي لحظة يكلف الكثير“.

وأضاف: ”نسعى الآن للفوز بالمركز الثالث من خلال التغلب على مونتيري غدًا“.

وأكد الدوسري أن البطولة أظهرت عدم وجود فوارق كبيرة بين الكرة العربية ونظيرتها العالمية ولكن بعض الأخطاء وبعض التفاصيل صنعت الفارق.

وأشار: ”الخبرة التي اكتسبها اللاعبون في البطولة الحالية ستفيدهم كثيرًا في الارتباطات المقبلة“.

???? التورنيدو @salem_d29 : "نعيش فترة رائعة وتاريخية كمجموعة ونحن كفريق ومنظومة عمل نستحق ما حقّقناه وما وصلنا إليه" #الهلال_في_كأس_العالم#الهلال_مونتيري pic.twitter.com/6VXBlbNcnI — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) December 20, 2019

في نفس السياق حذر المدير الفني لفريق الهلال السعودي، الروماني رازفان لوشيسكو من أي هفوات أو أخطاء في مواجهة مونتيري المكسيكي مشيرًا إلى أن فريقه يحتاج للتركيز التام والتمرير المتقن وعدم ارتكاب أي خطأ لأن مونتيري يجيد استغلال مثل هذه الأخطاء.

وقال لوشيسكو في المؤتمر الصحفي: ”ننهي هذه البطولة برؤوس مرفوعة بعدما قدمنا أداء جيدًا في المباراتين الماضيتين، ونسعى لمواصلة الأداء القوي في المباراة غدًا“.

ورفض لوشيسكو الحديث عن فريق مونتيري، مشيرًا إلى أن هذا ليس مهمته فهو يركز دائمًا على فريقه فقط.

وأوضح لوشيسكو: ”نتمنى تقديم مباراة جيدة تتماشى مع المباراتين السابقتين، والأكثر أهمية هو الرغبة في تحقيق الفوز، نعلم أن مونتيري فريق قوي ومنظم ويفضل التركيز على الدفاع ويستطيع الهجوم بشكل سريع، هو من الفرق التي تحتاج أمامها إلى التركيز دائمًا لأن أي هفوة ستفيده كثيرًا“.

وعما يقلق الهلال من الفريق المكسيكي غدًا، والنقاط الإيجابية التي سيعتمد عليها الهلال غدًا، قال لوشيسكو: ”لا أستطيع أن أقول إنني قلق من أي شيء، أركز على عمل فريقي وتحليل طريقة لعب المنافس وأسلوب لاعبيه ولكننا نركز على أنفسنا أولًا لأننا نريد السيطرة على المباراة“.

وأضاف: ”قد يكون الوضع صعبًا أمامنا لأن فقد السيطرة على مجريات اللعب سيكون فرصة جيدة لمونتيري السريع من أجل استغلالها، علينا التحلي بالصبر وإتقان التدريب والبحث عن مساحات خالية، نلعب بطريقة هجومية ومن الممكن لمونتيري استغلال الفرص في لحظات معينة“.

وأشار لوشيسكو: ”علينا أن نتجاوز فجوة كبيرة تاريخية، أظهرنا قوة فريقنا وحققنا نتائج جيدة وواجهنا فلامنغو أحد أهم فرق أمريكا الجنوبية، وينتمي لبلد ينتج أعدادًا كبيرة من اللاعبين الموهوبين، هناك أمور تعتمد على الخبرة وقوة الدوري المحلي، لكننا خرجنا من مباراة فلامنغو مرفوعي الرؤوس“.

???? رازفان لوشيسكو: "تركيزنا حاليًا -كمنظومة عمل- ينصب نحو تحقيق المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية" #الهلال_في_كأس_العالم#الهلال_مونتيري pic.twitter.com/Ps8u9h9byH — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) December 20, 2019

وأشار: ”خضنا مباراة فلامنغو ونحن نعاني من بعض مشاكل بدنية، إذ كنا نحتاج لوقت أطول من أجل التعافي بعد مباراة الترجي وكان لدينا إصابات، وفي مواجهة فريق بكل هذه المواهب، كان يجب الحفاظ على تركيزنا بشكل تام، نستمد ثقة كبيرة من مشاركتنا بالبطولة الحالية ونتطلع للأمام والمشاركة فيها مجددًا في الموسم المقبل، بطولة دوري أبطال آسيا منحتنا أيضًا كثيرًا من الثقة“.

واعترف لوشيسكو أن فريقه قد يكون أفضل بدنيًا من مونتيري غدًا بعد المباراة الصعبة التي خاضها مونتيري أمام ليفربول.

وقال: ”لكنني أعلم أن بعض لاعبي مونتيري لم يشاركوا بعد، وعلى فريقي أن يركز في المباراة ويبذل قصارى جهده“.