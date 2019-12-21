إعلامي سعودي: سالم الدوسري أفضل من محمد صلاح.. وارتقاء ماجد عبدالله أفضل من رونالدو (فيديو)

أثار الإعلامي السعودي عبد العزيز المريسل الكثير من الجدل محليًا، عندما قال إن سالم الدوسري لاعب وسط الهلال والمنتخب السعودي أفضل من المصري محمد صلاح هداف ليفربول.

ويشارك الهلال بطل آسيا في كأس العالم للأندية ويخوض حاليًا مباراة تحديد المركز الثالث أمام مونتيري المكسيكي، بينما سيخوض صلاح في وقت لاحق المباراة النهائية في قطر مع ليفربول أمام فلامنغو البرازيلي الذي أقصى الهلال.

نعم سالم الدوسري افضل من محمد صلاح

. pic.twitter.com/ejgvvlMi16 — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) December 21, 2019

وقال المريسل في لقاء مع قناة ”24 الرياضية“ إن الدوسري لا يختلف عن صلاح في مهارته كما أن لاعب الهلال شارك في كافة المحافل الدولية وسجل خلالها.

وأضاف المريسل ”في فترة من الفترات كان أحد أنديتنا السعودية يتفاوض مع صلاح، سالم عالمي فوق الرأس، وإذا وضعنا في يوم من الأيام، قلنا إن يوسف الثنيان أفضل من ليونيل ميسي، ونواف العابد أفضل من ديفيد بيكهام، فمن الطبيعي أن يكون سالم الدوسري أفضل من محمد صلاح“.

عبدالعزيز المريسل : ”سالم الدوسري“ لا يختلف مهارةً وابداعاً عن ”محمد صلاح“#الحصاد_الرياضي pic.twitter.com/rd1B4i8KF3 — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) December 20, 2019

وأضاف أن الهلال ليس فريقًا عالميًا لكنه ”قمر آسيا“ وينبغي أن نرسخ هذا الاسم إعلاميًا.

وصنع النجم المصري، هداف البريميرليغ في آخر موسمين، هدف التقدم لليفربول في مرمى مونتيري بتمريرة رائعة إلى نابي كيتا، ليقود فريقه للفوز بهدفين مقابل هدف على الفريق المكسيكي ويصعد إلى النهائي.

وقبل وصوله إلى قطر مباشرة سجل صلاح هدفه الثامن في خمس مباريات أمام واتفورد بلمسة بكعب القدم في الوقت بدل الضائع ليضمن الانتصار لفريق يورغن كلوب.

وقال صلاح لمحطة (بي.تي سبورت) التلفزيونية: ”واجهنا فريقًا صعبًا، ونتيجة لهذا الأسلوب في اللعب، لا ينبغي أن يكون في هذا المركز بجدول الترتيب، لدينا الخبرة في خوض المباريات وأعتقد أن الجماهير تشعر بالتوتر أحيانًا عندما نسجل هدفًا واحدًا لكننا نشعر بالثقة دائمًا في السير نحو تحقيق الفوز“.

ماجد عبد الله ورونالدو

وفي لقاء آخر قال المريسل إن ارتقاء كريستيانو رونالدو وهدفه من ضربة رأس في مرمى سامبدوريا يوم الأربعاء الماضي في الدوري الإيطالي، كان أعلى منه ارتقاء ماجد عبد الله أسطورة النصر في مواجهة الهلال في إستاد الملز والذي سمي بهدف الملز.

وسجل رونالدو هدفًا ليوفنتوس في الفوز بهدفين مقابل هدف على سامبدوريا من ضربة رأس غير عادية، إذ قفز المهاجم البرتغالي إلى ارتفاع 71 سنتيمترًا عن الأرض، ليقابل تمريرة أليكس ساندرو العرضية من على ارتفاع 2.56 متر قبل أن يضعها في الشباك.

ويتصدر يوفنتوس الترتيب برصيد 42 نقطة رغم أن إنتر ميلان صاحب المركز الثاني (39 نقطة) تتبقى له مباراة، بينما يحتل سامبدوريا المركز 17 ولديه 15 نقطة.

ووصلت بعثة يوفنتوس للمملكة استعدادًا لمواجهة لاتسيو بطل الكأس في مباراة كأس السوبر الإيطالية في الرياض يوم الأحد قبل العطلة الشتوية، التي تستمر حتى الأسبوع الأول من يناير/ كانون الثاني القادم.