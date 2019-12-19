أهداف مباراة النصر والعدالة: 3/0 للعالمي (فيديو)

تقدم نورالدين إمرابط مهاجم نادي النصر السعودي بهدف في شباك العدالة، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين على “ ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية“، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

واستلم إمرابط الكرة داخل منطقة الجزاء وسدد أرضية قوية محرزًا هدف التقدم لفريقه.

وأضاف جوليانو الهدف الثاني للنصر قبل نهاية الشوط الأول.

ونجح بيتروس في إضافة الهدف الثالث للنصر قبل نهاية المباراة.

ويدخل فريق النصر المباراة متصدرًا جدول بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان برصيد 23 نقطة، بينما يحتل فريق العدالة المركز الرابع عشر برصيد 8 نقاط.