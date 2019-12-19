أهداف مباراة النصر والعدالة: 3/0 للعالمي (فيديو)

تقدم نورالدين إمرابط مهاجم نادي النصر السعودي بهدف في شباك العدالة، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين على “ ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية“، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
واستلم إمرابط الكرة داخل منطقة الجزاء وسدد أرضية قوية محرزًا هدف التقدم لفريقه.
وأضاف جوليانو الهدف الثاني للنصر قبل نهاية الشوط الأول.
ونجح بيتروس في إضافة الهدف الثالث للنصر قبل نهاية المباراة.
د16’ هدف للنصر! ⚽#مرابط يفتتح التسجيل#العدالة 0 : 1 #النصر#النصر_العدالة_الدوري
???? — شاهد الهدف! ???? pic.twitter.com/4wRPyOv3NX
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 19, 2019
د43’ هدف للنصر! ⚽#جوليانو يسجل الثاني#العدالة 0 : 2 #النصر#النصر_العدالة_الدوري
???? — شاهد الهدف! ???? pic.twitter.com/TEgKmq9DYu
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 19, 2019
د83’ هدف للنصر! ⚽#بيتروس يسجل الثالث#العدالة 0 : 3 #النصر#النصر_العدالة_الدوري
???? — شاهد الهدف! ???? pic.twitter.com/zuUxvtCKTj
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 19, 2019
ويدخل فريق النصر المباراة متصدرًا جدول بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان برصيد 23 نقطة، بينما يحتل فريق العدالة المركز الرابع عشر برصيد 8 نقاط.