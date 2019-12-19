الفيحاء يعمق جراح نادي الاتحاد في الدوري السعودي ويصعقه برباعية (فيديو)

استمرت معاناة الاتحاد في دوري المحترفين السعودي لكرة القدم، بعد خسارته 4-1 أمام مستضيفه الفيحاء بفضل ثلاثية روني فرنانديز في افتتاح الجولة 12 اليوم الخميس.

وضع فرنانديز الفيحاء في المقدمة في الدقيقة الثالثة من ركلة جزاء، قبل أن يدرك الاتحاد التعادل عبر رومارينيو بتسديدة أرضية في الدقيقة 24.

وفي بداية الشوط الثاني أعاد صمويل أوسو الفيحاء للمقدمة بعد أن توغل في دفاع الاتحاد وسجل هدفًا من داخل المنطقة في الدقيقة 49. وعزز أصحاب الضيافة النتيجة بالهدف الثالث من ركلة جزاء سددها فرنانديز بنجاح في الدقيقة 70.

وأكمل فرنانديز ثلاثيته الشخصية في الوقت المحتسب بدل الضائع بضربة رأس مستغلًا خروج الحارس فواز القرني بشكل خاطئ.

ورفع الفيحاء رصيده إلى 16 نقطة ليتقدم للمركز التاسع مؤقتًا، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 12 نقطة في المركز 13 بين 16 فريقًا.