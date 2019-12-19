تقرير: الهيئة العامة توافق على عقد جمعية عمومية غير عادية لنادي الاتحاد

كشفت تقارير صحفية أن الهيئة العامة للرياضة في السعودية اتخذت قرارًا بالموافقة على طلب نادي الاتحاد عقد جمعية عمومية.

وذكرت صحيفة ”الرياضية“ السعودية أن الهيئة وافقت على انعقاد الجمعية العمومية دون أن تحدد موعدها.

ويعاني الاتحاد، بطل آسيا 2004 و2005 للموسم الثاني على التوالي، فبعد الهروب من الهبوط الموسم الماضي دعم عملاق مدينة جدة صفوفه على أمل استعادة مكانته بين كبار الأندية محليًا وقاريًا.

لكن، رغم البداية الجيدة للموسم والفوز 3 مرات في أول 5 مباريات، تراجع أداء النادي الملقب باسم ”العميد“ وتعرض لعدة خسائر متتالية، ما كلف المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا منصبه.

واستعان الاتحاد بالهولندي المخضرم هينك تن كات في نوفمبر/ تشرين الثاني وحقق فوزه الأول في الدوري عندما تغلب على الاتفاق بفضل هدف عكسي قبل أن يخسر 1/2 أمام الفيصلي بعد هدف قرب النهاية يوم السبت الماضي.

وقال تن كات، الذي كان مساعدًا لمواطنه فرانك ريكارد مدرب برشلونة السابق عند التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا 2006، في مقابلة مع قناة ”العربية“ قبل يومين: ”لا أرى مخاوف الهبوط منطقية، والنادي لديه الكثير من الإمكانات لتفادي الهبوط“.

وحتى يعود الاتحاد سريعًا للطريق الصحيح، فإنه سيكون مطالبًا بالفوز على الفيحاء في انطلاق الجولة الجديدة للدوري السعودي للمحترفين في وقت لاحق اليوم الخميس.

وبات الاتحاد يحتل المركز الثالث عشر في المسابقة المكونة من 16 ناديًا، ويملك 12 نقطة من 11 مباراة، لتتجدد مخاوف الهبوط بين المشجعين.

يأتي ذلك في الوقت الذي يعاني فيه الفريق من أزمات تأخر مستحقات اللاعبين، وما تردد عن رحيل المغربي مروان دا كوستا من النادي بسبب مستحقاته.

لكن الصحيفة ذاتها أشارت إلى أن رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي يستعد لتسليم اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية راتب الشهر الماضي.

وقالت الصحيفة إن قيمة الرواتب الشهرية في نادي الاتحاد تصل إلى ما يقارب الـ 8.5 مليون ريال تقريبًا، مشيرة إلى أن إدارة النادي لا يوجد لديها أي متأخرات في الرواتب.