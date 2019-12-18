بيان رسمي من هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية بخصوص أزمة برنامج ”الدوري مع وليد“

أصدرت هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية بيانًا رسميًا عقب تصاعد الاحتجاجات ضد وصف وليد الفراج مقدم برنامج ”الدوري مع وليد“ كأس دوري الأمير محمد بن سلمان ولي العهد دون أن يسميه ”بدوري أم أحمد“ وهو ما كرره ضيفه عادل التويجري المعروف بانتمائه للهلال.

وقالت الهيئة في بيان عبر حسابها الرسمي على تويتر يوم الأربعاء ”تود هيئة الإذاعة والتلفزيون أن توضح أنه بناء على توجيه معالي وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة فقد تم فتح تحقيق داخلي في ملابسات ما حدث في أحد البرامج الرياضية فور انتهاء حلقة الأمس، وستتم محاسبة من يثبت عليه أي تجاوز للأنظمة“.

تود #هيئة_الإذاعة_والتلفزيون أن توضح أنه بناء على توجيه معالي وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة فقد تم فتح تحقيق داخلي في ملابسات ما حدث في أحد البرامج الرياضية فور انتهاء حلقة الأمس، وستتم محاسبة من يثبت عليه أي تجاوز للأنظمة. — هيئة الإذاعة والتلفزيون (@SBAgovSA) December 18, 2019

ووصف الفراج في برنامجه ”الدوري مع وليد“ على قناة SBC كأس العالم للأندية بأنه بطولة كبيرة وليس ”دوري أم أحمد“ وذلك خلال تحليله لأسباب خسارة الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام فلامنغو البرازيلي.

وخسر الهلال أمام فلامنغو في قبل نهائي كأس العالم للأندية في قطر بعدما كان متقدما بهدف نظيف ليتلقى ثلاثية في الشوط الثاني بسبب انخفاض اللياقة البدنية للاعبين وهو ما ذكره التويجري وكرر الوصف ذاته بأن مونديال الأندية ”ليس دوري أم أحمد“ لذلك فالبطولة كبيرة.

وهذا التصريح أثار غضب الكثير من مشجعي الأندية الأخرى خاصة وأن الفراج أول من استخدم هذه التعبير قبل التويجري حينما قال خلال حلقة الثلاثاء ”ردود فعل الجمهور تبين مستوى وعي عالي جدًا لأنك تلعب في بطولة العالم مش في بطولة أم أحمد“ وهو الوصف الذي أعاده الهلالي التويجري.

وعلّق الفراج عبر حسابه على تويتر على الضجة التي أثارها تصريحه ثم تكرار التويجري له قائلًا ”أتفهم حساسية بعض الجمهور من المشاركة السعودية في كاس العالم للأندية، وأتفهم انزعاج البعض من طريقة طرح الدوري مع وليد لكن الربط بين ثالث العالم وربطها بدوري محدد عمل غير أخلاقي وطريقة غير نزيهه للتحريض ضد البرنامج.. الدوري السعودي ومسماه الرفيع أكبر من تصفية حسابات تعصبية شخصية“.

اتفهم حساسية بعض الجمهور من المشاركة السعودية في كاس العالم للأندية ، وأتفهم انزعاج البعض من طريقة طرح #الدوري_مع_وليد لكن الربط بين ثالث العالم وربطها بدوري محدد عمل غير اخلاقي وطريقة غير نزيهه للتحريض ضد البرنامج .

الدوري السعودي ومسماه الرفيع اكبر من تصفية حسابات تعصبية شخصية — #وليد_الفراج (@waleedalfarraj) December 17, 2019

قرار بالإيقاف

يأتي ذلك في الوقت الذي قرر فيه الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي إيقاف أحد الإعلاميين الرياضيين بسبب تجاوزه في حلقة برنامج ”الدوري مع وليد“.

ونشرت صحيفة ”سبق“ السعودية خبرًا أشارت فيه إلى أن الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي قرر ”إيقاف الاعلامي المتجاوز في أحد البرامج الرياضية مساء الثلاثاء وستتم إحالته للتحقيق“ لكن دون الكشف عن اسمه.

ورغم أن الصحيفة لم تذكر اسم الإعلامي، إلا أن بعض التقارير أشارت إلى أن المقصود هو الفراج بسبب هذا التصريح فيما قال آخرون إن المقصود هو التويجري نظرًا لأنه كرر الوصف أكثر من مرة.

يذكر أنه ورغم صدور البيان الرسمي، إلا أن الإعلامي وليد الفراج ظهر بشكل طبيعي خلال برنامجه ”الدوري مع وليد“، والذي يبث عبر قناة SBC.

وقدّم الفراج الحلقة بشكل طبيعي، ولم يتم إيقافه كما تم التداول في الإعلام المرئي والمكتوب، وبعد بيان هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية.