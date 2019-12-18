إيقاف إعلامي رياضي سعودي وإحالته للتحقيق‎

قرر الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي إيقاف أحد الإعلاميين الرياضيين بسبب تجاوزه في حلقة برنامج ”الدوري مع وليد“ مساء الثلاثاء.

ونشرت صحيفة ”سبق“ السعودية خبرًا أشارت فيه إلى أن الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي قرر ”إيقاف الاعلامي المتجاوز في أحد البرامج الرياضية مساء أمس وستتم إحالته للتحقيق“.

ورغم أن الصحيفة لم تذكر اسم الإعلامي، إلا أن بعض التقارير أشارت إلى أن المقصود هو وليد الفراج المذيع بقناة SBC، بسبب جملة قالها خلال برنامجه ”الدوري مع وليد“ عقب خسارة الهلال أمام فلامنغو بنصف نهائي كأس العالم للأندية أمس الثلاثاء.

وعلى جانب آخر قال حساب ”أخبار السعودية“ إن الاعلامي الموقوف هو عادل التويجري محلل وضيف برنامج الدوري مع وليد.‎

وكرر عادل التويجري محلل البرنامج ما قاله وليد الفراج، مشيرا إلى أن الهلال لا يلعب في بطولة أم أحمد ”

وغرد حساب يدعى مصطفى :“حذفك للتغريدة أعتراف صريح وفاضح بحجم الخطأ الذي تم إرتكابه في برنامجك، إلايقاف امر حتمي ومنتظر من الشارع الرياضي لا محاله، يجب على هيئة الإذاعة والتلفزيون التدخل وإيقاف هذا البرنامج ومحاسبة عادل التويجري، دوري سيدي محمد بن سلمان حفظه الله، اصبح دوري ام احمد !!“.

إلي قال دوري ام احمد بالبداية هو وليد الهراج#الفراج_يستهزي_بمسمي_دورينا pic.twitter.com/CmUqqQc1XW — YA13 (@YARB1313) December 18, 2019

دوري ام احمد !!!! صراحة وصل تماديهم لدرجة ماينسكت عليها يجب وضع حد لهذا التهريج الرخيص بدأ بمرياع ثم بتحريج وختمها بطامة كبرى ????????‍♂️#الفراج_يستهزئ_بمسمى_دورينا pic.twitter.com/9RuFXHjM2t — عايض ال هرسان (@Ayedharsan) December 18, 2019

من جهته علق وليد الفراج بعد تصاعد ردود الفعل :“اتفهم حساسية بعض الجمهور من المشاركة السعودية في كاس العالم للأندية ، وأتفهم انزعاج البعض من طريقة طرح برنامج ادوري مع وليد، لكن الربط بين ثالث العالم وربطها بدوري محدد عمل غير اخلاقي وطريقة غير نزيهه للتحريض ضد البرنامج“.

وأتم :“الدوري السعودي ومسماه الرفيع أكبر من تصفية حسابات تعصبية شخصية“.