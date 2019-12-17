مباراة الهلال ضد فلامنغو.. لماذا تحطم الموج الأزرق على صخرة كتيبة خيسوس؟

تلقى فريق الهلال السعودي هزيمة مريرة على يد فلامنغو البرازيلي بنتيجة 1-3، اليوم الثلاثاء في دور الأربعة لبطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها قطر.

وقدم الهلال مستويات قوية خاصة في الشوط الأول ضد فلامنغو وأحرج منافسه البرازيلي وظهر بصورة طيبة ولكن الخسارة جاءت في الدقائق الأخيرة ليفقد الهلال فرصة التأهل للدور النهائي.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أسباب خسارة الهلال ضد فلامنغو وتحطم أحلام الموج الأزرق على صخرة خبرات المدرب البرتغالي خورخي خيسوس ونجومه الكبار:

التراجع البدني

تراجع الهلال بدنياً بشكل كبير في الربع ساعة الأخيرة من عمر المباراة وهو الأمر الذي كلف الفريق خسارة اللقاء بتلقي هدفين في دقائق معدودة.

وحاول الهلال مجاراة فلامنغو بدنياً على مدار أكثر من ساعة من اللعب مع مراعاة أن الهلال لعب مباراة كبيرة أمام الترجي التونسي قبل مباراة فلامنغو بأربعة أيام فقط.

وأصبح الهلال في مواجهة معادلة صعبة أمام فلامنغو بمجاراة لاعبي الفريق البرازيلي أصحاب اللياقة البدنية العالية وهو الأمر الذي تسبب في الانهيار البدني خلال الدقائق العشر الأخيرة.

وقال عماد النحاس مدافع الوحدة السعودي الأسبق ومدرب المقاولون المصري لـ“إرم نيوز“ إن الهلال قدم مباراة مثالية حتى الدقيقة 65 مؤكداً أن التراجع البدني هو السبب الرئيسي في ظهور الأخطاء في الدقائق الأخيرة.

وأوضح أن هذا الأمر يجعل الهلال تحت ضغط وهو استغلال الفرص في البداية ومحاولة حسم الأمور خاصة أن فلامنغو مثل باقي الفرق البرازيلية تجيد اللعب التكتيكي والمهاري وتملك قدرات بدنية عالية.

خروج جيوفينكو

استقبل الهلال الهدف الثاني بعد دقائق معدودة من خروج الإيطالي سباستيان جيوفينكو لصالح المهاجم السوري عمر خريبين في الدقيقة 71 تحديداً من عمر المباراة.

وفضل المدرب الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال تحويل طريقة اللعب والمغامرة مع بداية المرحلة الأخيرة من عمر المباراة ولكنه دفع ثمن هذا التغيير بفقدان السيطرة في وسط الملعب.

وتأخر لوشيسكو في إجراء التعديلات الخاصة بالتشكيلة في الشوط الثاني خاصة في خط الوسط لتنشيط الأداء الجماعي والبدني للفريق بالدفع بورقة مهمة مثل عبد الله عطيف كلاعب يستطيع بذل المردود البدني ما يفيد الفريق في الأوقات الحاسمة.

وأكد مختار مختار مدرب هجر السعودي الأسبق لـ“إرم نيوز“ أن الهلال كان بحاجة إلى قرارات سريعة من لوشيسكو خاصة بعد مرور ساعة من اللعب.

وأوضح أن الهلال كان بحاجة لتنشيط خط الوسط مؤكداً أن الفريق السعودي كان بحاجة للاعب وسط ثالث إذا أراد استبدال جيوفينكو لأنه يرب بين خطي الوسط والهجوم.

إهدار الفرص

دفع الهلال ثمن عدم استغلال بعض الفرص التي سنحت في بداية المباراة وحتى هدف التقدم عن طريق سالم الدوسري.

وظهر الهلال بصورة هجومية سريعة في الشوط الأول واقتنص هدف التقدم عن طريق سالم الدوسري ولكنه لم يستطع تعزيز تقدمه وهو الأمر الذي دفع الفريق ثمنه في نهاية المباراة.

أخطاء الدفاع

ظهرت أخطاء ومشاكل الدفاع بصورة واضحة في صفوف الهلال في مواجهة فلامنغو وهو ما كلف الفريق الخسارة أمام الفريق البرازيلي.

وظهرت فوارق السرعات وربما الفوارق البدنية بين لاعبي الهلال وأيضاً فلامنغو وخاصة مع مشاركة الثنائي الكوري الجنوبي جانج هيون سو وعلي البليهي في قلب الدفاع وهو الثنائي الذي يملك السرعات ولكنه يتعرض للإجهاد الشديد نتيجة توالي اللقاءات.

وأكد عادل عبدالرحمن مدرب الشباب السعودي الأسبق لـ“إرم نيوز“ أن أي فريق يعاني أمام سرعات الهجوم البرازيلي في وجود عدة مواهب متميزة موضحاً أن الهلال ظهر بصورة طيبة هجومياً ولكن خط الدفاع كان بحاجة للمزيد من التدعيم والأداء المميز لمواجهة هذه الفوارق.