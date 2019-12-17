فلامنغو يقلب تأخره ويُنهي مغامرة الهلال السعودي في كأس العالم للأندية (فيديو)

قلب فلامنغو تأخره بهدف نظيف خلال الشوط الأول إلى فوز كبير 3-1 على الهلال السعودي خلال الشوط الثاني من مباراتهما، اليوم الثلاثاء، على إستاد خليفة الدولي، في الدور قبل النهائي من بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليًا في قطر.

وتأهل فلامنغو إلى المباراة النهائية للبطولة والتي يخوضها، يوم السبت المقبل، أمام الفائز من المباراة الأخرى بالمربع الذهبي للبطولة والتي تقام غدًا بين ليفربول الإنجليزي ومونتيري المكسيكي.

وأفسد فلامنغو مغامرة الهلال في مباراة، اليوم، واستغل خبرة مديره الفني جورجي جيسوس المدير الفني السابق للهلال في الفوز على الهلال، الذي تراجع مستواه بشكل واضح خلال الشوط الثاني بعدما كان قريبًا من تعزيز تقدمه بهدف آخر على الأقل في الشوط الأول.

وأنهى الهلال الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله سالم الدوسري في الدقيقة 18.

وفي الشوط الثاني، سجل جورجيان دي أراسكايتا هدف التعادل لفلامنغو في الدقيقة 49، ثم أضاف برونو هنريكي الهدف الثاني في الدقيقة 78، قبل أن يأتي الهدف الثالث عبر النيران الصديقة، حيث سجله علي آل بليهي لاعب الهلال عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 82.

وضاعف البيروفي أندريه كاريو لاعب الهلال من صعوبة المباراة على فريقه في الدقائق الأخيرة بسبب طرده في الدقيقة 83.

هدف ⚽️ جملة تليق باسم الزعيم ???????? فلامنغو 0 الهلال 1#beINFIFACWC #ClubWC pic.twitter.com/9wUXscWNpV — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 17, 2019