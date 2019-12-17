هدف مباراة الهلال وفلامنغو.. سالم الدوسري يتقدم للزعيم (فيديو)

وضع سالم الدوسري لاعب نادي الهلال السعودي فريقه في المقدمة على حساب فلامنغو البرازيلي، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في المربع الذهبي لبطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة بقطر.

وقابل الدوسري عرضية زميله بتسديدة قوية محرزًا هدف التقدم للزعيم السعودي.

هدف ⚽️ جملة تليق باسم الزعيم ???????? فلامنغو 0 الهلال 1#beINFIFACWC #ClubWC pic.twitter.com/9wUXscWNpV — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 17, 2019

ويحاول لاعبو الفريقين انتزاع بطاقة العبور إلى المباراة النهائية للعرس العالمي، لذا فإن المواجهة لن تكون سهلة على لاعبي الفريقين.

وانتزع الهلال بطاقة العبور لنصف النهائي عقب فوزه على الترجي الرياضي التونسي بهدف دون رد ضمن منافسات الدور الثاني للمونديال.

وفي حال تمكن الهلال من تحقيق الفوز على فلامينغو فسوف يكون أول بطل من القارة الآسيوية يتأهل لنهائي كأس العالم للأندية في تاريخه كحامل للقب بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

كما سيصبح الهلال أول نادٍ سعودي يتأهل لنهائي مونديال الأندية، مع العلم أنه لم يستطع أي من النصر أو الاتحاد تحقيق هذا الإنجاز، كذلك إذا تأهل الهلال للنهائي فسيكون أول نادٍ سعودي يضمن التتويج بميدالية في كأس العالم للأندية.

وستكون مباراة الهلال ضد فلامنغو هي الأولى بين الفريقين، حيث لم يسبق لهما أن لعبا مع بعضهما من قبل.