صحيفة: عبدالرزاق حمدالله يرتكب مخالفة جديدة

قالت تقارير صحفية سعودية إن المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب نادي النصر ارتكب عدة مخالفات مرورية قد تعرضه للعقوبة.

وبحسب ما نقلت صحيفة ”عاجل“، فإن حمدالله ارتكب مخالفات مرورية أثناء قيادته السيارة، حيث عرقل الحركة المرورية مانعًا سيارة زميله حمد آل المنصور من العبور.

وفي مقطع الفيديو الذي نشره المنصور بحسب الصحيفة، فإن المهاجم المغربي فتح نافذة سيارته ليظهر وهو يستخدم الهاتف المحمول أثناء قيادته السيارة، وهي مخالفات تستوجب غرامات تتراوح بين 300 إلى 500 و500 إلى 900 ريال على التوالي.

وعرقلة حمدالله الحركة المرورية مانعًا سيارة المنصور من العبور تمثل تجاهلًا من اللاعب لأنظمة وقوانين المرور في السعودية، فضلًا عن مخالفة مرورية أخرى قام بها زميله ”آل منصور“ عبر استخدام الهاتف.