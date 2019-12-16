لماذا قررت إدارة نادي الاتحاد السعودي الاستمرار في منصبها؟

كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي الاتحاد السعودي أن الإدارة برئاسة أنمار الحائلي تلقت وعدًا من الهيئة العامة للرياضة بدعمها ماديًا في الفترة المقبلة.

وبحسب المصادر، فإن وعد الهيئة العامة للرياضة جاء قبل اجتماع مجلس الإدارة لضمان بقاء أنمار الحائلي وإدارته وعدم وضع العميد في دوامة التغييرات.

وأضافت المصادر أن وعد الهيئة العامة للرياضة بدعم الإدارة كان سببًا رئيسًا في إعلان الإدارة استمرارها حتى إشعار آخر.

وأسفر اجتماع إدارة نادي الاتحاد عن عدم صدور قرارات جديدة توقعتها الجماهير والمتمثلة في رحيلها.

وكانت تقارير قد راجت، يوم الأحد، بعدما أعلن عثمان أبوبكر مالي الكاتب الرياضي القريب من الأحداث داخل الاتحاد بوجود نية لدى الإدارة الحالية بالاستقالة.

وقال نادي الاتحاد في بيان عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”عقد مجلس إدارة نادي الاتحاد اجتماعًا طارئًا برئاسة أنمار الحائلي، وحضور أعضاء المجلس والرئيس التنفيذي؛ لمناقشة المستجدات في النادي“

وقال البيان إنه تم اعتماد القرارات التالية: الرفع للهيئة العامة للرياضة بطلب عقد اجتماع غير عادي للجمعية العمومية.

وأضاف: ”تعيين الكابتن حمزة إدريس مشرفًا عامًا على قطاع الفئات السنية وأكاديمية اتحاد فقيه للبراعم وانضمامه لعضوية أمناء الأكاديمية“.

وتابع: ”وجّه مجلس الإدارة بتحويل الخطاب المرسل من اللاعب مروان داكوستا بطلب فسخ عقده إلى الإدارة القانونية لدراسة واتخاذ اللازم حياله“.

وتواجه إدارة الاتحاد أزمات طاحنة تتمثل في مستحقات للاعبيها الأجانب لم تستطع الإيفاء بها، ما تسبب في إعلان المغربي مروان داكوستا بفسخ عقده مع النادي.

وخسر الاتحاد 1/2 أمام الفيصلي ليتكبد الخسارة السابعة الموسم الحالي، مقابل 4 انتصارات، ليتجمد رصيد الفريق عند 12 نقطة في المركز الثالث عشر.