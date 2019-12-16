إدارة نادي الاتحاد السعودي تؤكد استمرارها مع العميد (صورة)

أكدت إدارة نادي الاتحاد السعودي برئاسة أنمار الحائلي استمرارها في قيادة الفريق، في اجتماع اليوم الإثنين.

وقال نادي الاتحاد في بيان عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”عقد مجلس إدارة نادي الاتحاد اجتماعًا طارئًا برئاسة أنمار الحائلي، وحضور أعضاء المجلس والرئيس التنفيذي؛ لمناقشة المستجدات في النادي“

وقال البيان إنه تم اعتماد القرارات التالية: الرفع للهيئة العامة للرياضة بطلب عقد اجتماع غير عادي للجمعية العمومية.

وأضاف: ”تعيين الكابتن حمزة إدريس مشرفًا عامًا على قطاع الفئات السنية وأكاديمية اتحاد فقيه للبراعم وانضمامه لعضوية أمناء الأكاديمية“.

وتابع: ”وجّه مجلس الإدارة بتحويل الخطاب المرسل من اللاعب مروان داكوستا بطلب فسخ عقده إلى الإدارة القانونية لدراسة واتخاذ اللازم حياله“.

????مجلس إدارة النادي يعقد اجتماعاً ويصدر عدداً من القرارات pic.twitter.com/1sTwk3chV5 — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) December 16, 2019

وخسر الاتحاد 1/2 أمام الفيصلي ليتكبد الخسارة السابعة الموسم الحالي، مقابل 4 انتصارات، ليتجمد رصيد الفريق عند 12 نقطة في المركز الثالث عشر.

ويتعرض نادي الاتحاد لمشكلة في ظل رغبة عدد من لاعبيه المحترفين الأجانب في الرحيل عن النادي، بحجة عدم استلام مستحقاتهم.

وتعاقد الاتحاد مع عدد من المحترفين الأجانب لدعم الفريق الذي كان يعاني من شبح الهبوط للدرجة الأولى، وواجه محترفو العميد مع بداية الموسم الحالي أزمة حقيقية بعدم تسجيلهم في كشوفات الفريق أو لعدم استلام بعض من مستحقاتهم المالية.

ومع انطلاق الموسم الحالي، كانت سجلات الاتحاد تضم 12 محترفًا أجنبيًا، فيما يحق للنادي تسجيل 7 لاعبين فقط، واللاعبون هم: الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي، ومواطنه جوناس، الإيفواري سانوغو (وثلاثتهم لم يسجلوا في كشوفات الفريق)، وغاري رودريغيز، وجورمان، المغربي دا كوستا، والأرجنتيني فيكيو، والصربي بيرجوفيتش، المغربي كريم الأحمدي، التشيلي فيلانويفا، البرازيلي رومارينهو.