مباراة الهلال ضد فلامنغو.. من يزأر في نصف نهائي كأس العالم للأندية بافتيمبي غوميز أم غابريل باربوسا؟

يترقب جمهور نادي الهلال السعودي المواجهة المثيرة أمام فلامنغو البرازيلي، غداً الثلاثاء، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها قطر.

ويلمع في هذه المواجهة صِدام من نوع آخر في خط هجوم الفريقين بقيادة الفرنسي بافتيمبي غوميز مهاجم الهلال السعودي المتميز، والبرازيلي غابريل باربوسا مهاجم فلامنغو البرازيلي.

ويبقى السؤال من يزأر في نصف نهائي مونديال الأندية غوميز أم باربوسا؟ وهو ما تستعرضه ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي:

خبرات غوميز

يراهن بافتيمبي غوميز على خبراته الطويلة في مشواره الاحترافي فاللاعب المخضرم صاحب الـ34 عاماً الذي بدأ في ناشئي نادي سانت إيتيان الفرنسي وتم تصعيده للفريق الأول موسم 2003 – 2004 ثم رحل إلى تروا معاراً ثم عاد للفريق الذي استمر معه حتى 2009.

وانضم غوميز إلى أولمبيك ليون الفرنسي ثم رحل إلى سوانزي سيتي الإنجليزي ثم انضم إلى مارسيليا الفرنسي معاراً قبل الانتقال إلى جالطة سراي التركي ومنه للهلال السعودي.

ولعب غوميز 12 مباراة دولية بقميص منتخب فرنسا وسجل 3 أهداف كما لعب من قبل لمنتخب الناشئين تحت 17 عاماً، وحصل غوميز على لقب كأس فرنسا والسوبر مع ليون والدوري التركي مع غالاطة سراي ودوري أبطال آسيا مع الهلال وهداف دوري أبطال آسيا بالنسخة الأخيرة، كما أنه هداف الدوري التركي موسم 2017 – 2018.

ولعب غوميز في دوري أبطال أوروبا مع ليون وسجل في الشامبيونز ليغ 12 هدفاً من بينها هدف في مرمى ريال مدريد في دوري الأبطال موسم 2010 – 2011.

موهبة باربوسا

يبقى غابريل باربوسا أحد المواهب الواعدة في الكرة البرازيلية والذي يقود هجوم فلامنغو ويسعى لإثبات ذاته في بطولة كأس العالم بعدما تألق في بطولة كأس الليبرتادوريس.

وبدأ غابي مشواره مع ناشئي نادي سانتوس وتم تصعيده للفريق الأول موسم 2012 – 2013 ثم انضم إلى إنتر الإيطالي في صيف 2016 ورحل معاراً بعد موسم واحد إلى بنفيكا البرتغالي ثم أعير في يناير 2018 إلى سانتوس البرازيلي وفي يناير 2019 إلى فلامنغو.

ولعب غابي مع منتخب البرازيل تحت 17 عاماً في بطولة كأس العالم 2013 وسجل في مرمى الإمارات كما قاد المنتخب الأولمبي للفوز بالميدالية الذهبية لدورة الألعاب الأولمبية في دورة ريو دي جانيرو 2016.

وحقق غابي لقب الدوري البرازيلي والليبرتادوريس مع فلامنغو، كما أنه هداف الليبرتادوريس برصيد 9 أهداف.

قدرات الأسد الفرنسي

يضع الهلال رهانه على قدرات الأسد الفرنسي غوميز من أجل اختراق دفاعات فلامنغو، خاصة أن غوميز هداف دوري أبطال آسيا وأحد النجوم الكبار في تشكيلة المدرب الروماني رازفان لوشيسكو.

يعول الهلال على تحركات غوميز وقدراته الهجومية والتهديفية خاصة أن غوميز يساهم في خلخلة دفاعات المنافسين بصورة كبيرة ويمنح الفرصة للقادمين من الخلف سواء سباستيان جيوفينكو أو سالم الدوسري أو أندريه كاريلو أو كارلوس إدواردو.

ويجيد غوميز أيضاً في طريقة 4-4-2 وهو ما يمثل عبئًا هجوميًّا على دفاعات أي منافس ، وهو ما أكده حلمي طولان المدرب المصري، الذي واجه الهلال في الموسم الماضي حين كان مدرباً لنادي الاتحاد السكندري في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“ أن غوميز مهاجم نموذجي بكل المقاييس.

وأضاف: ”غوميز يستطيع خلخلة دفاعات المنافسين بتحركاته وأدائه في لقاء الترجي التونسي بالمونديال يؤكد أنه سلاح حسم للهلال حتى إذا شارك كبديل ولوقت محدد“.

لدغات ”غابي غول“

يملك اللاعب الملقب بـ“غابي غول“ السرعات والقدرات التكتيكية التي يراهن عليها جورجي جيسوس، المدير الفني لفريق فلامنغو، خاصة أن اللاعب يجيد في أكثر من طريقة لعب سواء دويتو هجومي أو كمهاجم وخلفه صناع اللعب والأجنحة.

وأحدث غابي الفارق في نهائي بطولة الليبرتادوريس أمام ريفر بليت الأرجنتيني، كما أنه يملك القدرات التهديفية المميزة التي تجعل مهمة الهلال صعبة للغاية وهو ما حذر منه أشرف قاسم مدافع الهلال السعودي الأسبق لـ“إرم نيوز“، مؤكداً أن الهلال عليه ألا يترك للمساحات لغابي ورفاقه.

وأضاف: ”الكرة اللاتينية دائماً تملك السرعات والقدرات الفنية العالية وغابريل تابعه الجميع في نهائي الليبرتادوريس فهو لاعب سريع وهداف وقادر على استغلال الفرص ويجب التركيز الشديد أمامه“.