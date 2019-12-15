لماذا اعتذر معلق قناة ”الكأس“ لجماهير نادي النصر السعودي؟

تقدم خالد الحدي معلق قناة ”الكأس“ القطرية، باعتذار شديد لجماهير نادي النصر السعودي، موضحًا أنه لم يكن يقصد تمامًا ما ذكره عفويًا بأن العالمي شارك في كأس العالم للأندية بـ“دعوة“.

وقال الحدي في تصريحات نقلتها قناة ”الكأس“: ”أنا أعتذر لجماهير الشمس العالمي، ومن يعتبر أني مُتعمد في هذا الموضوع فاعلم تمامًا أنني غير مُتعمد“.

وشن عدد من جماهير النصر هجومًا قويًا على خالد الحدي بعدما تحدث عن مشاركة الاتحاد في كأس العالم للأندية بعد تحقيقه اللقب الآسيوي، والهلال كذلك فيما قال إن النصر شارك في العالمية بـ“دعوة“.

بعد حديثه في مباراة الهلال والترجي قائلًا :

النصر شارك بدعوه في العالمية ????| المُعلق خالد الحدي :

أنا أعتذر لجماهير الشمس العالمي، ومن يعتبر إني مُتعمد في هذا الموضوع فأعلم تماماً إني غير مُتعمد .. pic.twitter.com/F1Z3lhmJgW — نواف الآسيوي ???????? . (@football_l5) December 15, 2019

نصراوي في مدرجات الترجي

من جهة أخرى، وثّق مشجع لنادي النصر السعودي لحظة تواجده مع جماهير نادي الترجي التونسي في مباراة الفريق أمام الهلال عصر أمس السبت في مباراة الفريقين في الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

وظهر المشجع في مقطع الفيديو وهو يخرج بعد انتهاء المباراة التي انتهت بفوز الفريق السعودي وسأله موثق الفيديو ”وش جابك هنا؟، ليرد عليه ”الله أشجعهم“.

وقال أحد الأشخاص الذين تواجدوا في مدرجات الترجي وحرص على توثيق لحظة تواجد المشجع النصراوي بهاتفه الخاص: ”إيش جابك هنا، ليرد المشجع النصراوي: من أجل تشجيعكم“.

ليواصل الشخص الذي وثق تواجد المشجع النصراوي ”أنت العالمي الأول، ليرد المشجع النصراوي ”أنا العالمي الأول وأنتم في العالمية، ليرد المشجع: حياك الله“.

وانتهت المباراة بفوز الهلال 1/0 سجله اللاعب بافيتمبي غوميز ليعلن تأهل الزعيم السعودي لنصف النهائي ويضرب موعدًا مع فلامنغو البرازيلي.

ولم تنَم جماهير الهلال بالأمس من فرط سعادتها بالتأهل لمباراة الدور قبل النهائي من المسابقة حيث عقدت المقارنات بين ما حققه الهلال في البطولة وما حققه النصر قبل نحو 20 عامًا.