نقاط القوة والضعف.. تعرّف على فلامينغو منافس نادي الهلال في نصف نهائي كأس العالم للأندية

تنتظر جماهير نادي الهلال السعودي، اللقاء المرتقب الذي يجمع الفريق أمام فلامينغو البرازيلي المقرر يوم الثلاثاء المقبل، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها قطر.

ونجح الهلال في تخطي عقبة الترجي التونسي في الدور الثاني للمونديال، في ظل طموح كبير لجماهير الموج الأزرق للتأهل لنهائي المونديال.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي، أبرز ملامح فريق فلامينغو الذي يواجهه الهلال:

Glad to have scored and helped my team qualify for the 1/2 final of the club world cup. Despite my injury, it was important to me to be present because all the love and support that @Alhilal_FC gives me is on the ground that I can give it back. ???????????? your Lion ???? pic.twitter.com/fftFinoOI6

— Bafétimbi Gomis (@BafGomis) December 14, 2019