نقاط القوة والضعف.. تعرّف على فلامينغو منافس نادي الهلال في نصف نهائي كأس العالم للأندية

تنتظر جماهير نادي الهلال السعودي، اللقاء المرتقب الذي يجمع الفريق أمام فلامينغو البرازيلي المقرر يوم الثلاثاء المقبل، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها قطر.

ونجح الهلال في تخطي عقبة الترجي التونسي في الدور الثاني للمونديال، في ظل طموح كبير لجماهير الموج الأزرق للتأهل لنهائي المونديال.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي، أبرز ملامح فريق فلامينغو الذي يواجهه الهلال:

Glad to have scored and helped my team qualify for the 1/2 final of the club world cup. Despite my injury, it was important to me to be present because all the love and support that @Alhilal_FC gives me is on the ground that I can give it back. ???????????? your Lion ???? pic.twitter.com/fftFinoOI6 — Bafétimbi Gomis (@BafGomis) December 14, 2019

مشوار فلامينغو

حصد فلامينغو لقب الدوري البرازيلي هذا الموسم، بعد أن تصدر ترتيب البطولة برصيد 90 نقطة من 38 مباراة وحقق 28 انتصارًا وتلقى 4 هزائم وتعادل 6 مرات.

وخسر فلامينغو آخر لقاء له بالدوري أمام سانتوس برباعية دون رد، ونجح المدرب البرتغالي خورخي خيسوس في تحقيق لقب الدوري بعد غياب 10 أعوام كاملة.

ونجح خيسوس في قيادة فلامنغو للتتويج بلقب الليبرتادوريس للمرة الثانية في تاريخه، وبعد غياب 38 عامًا كاملة بعدما تخطى دور المجموعات، وصعد لدور الستة عشر وعبر عقبة ايمليك الإكوادوري بضربات الترجيح بعد تبادل الفوز بهدفين لكل منهما.

وفاز فلامينغو في دور الثمانية على إنتر ناسيونال البرازيلي، ثم تخطى عقبة جريميو البرازيلي في دور الأربعة ثم تغلب على ريفر بليت الأرجنتيني.

خبرات خيسوس

يملك المدرب خورخي خيسوس المدير الفني لفريق فلامينغو خبرات طويلة في مجال التدريب بعدما تميز في مشواره بالدوري البرتغالي.

وقاد خيسوس، 65 عامًا، عدة أندية برتغالية بداية من استريلا أمادورا ثم فيتوريا جيماريش وانتقل إلى موريرينسي ثم ليريا وبيلنسيس ثم قيادة سبورتينج براجا.

وكانت قيادة خيسوس لفريق بنفيكا في الفترة بين 2008 إلى 2015 بمثابة تجربة رائعة للفريق البرتغالي المميز والمدرب القدير الذي حقق لقب الدوري 3 مرات وفاز ببطولة كأس الدوري 5 مرات وحصل على لقب الكأس مرة.

وانتقل خيسوس لقيادة سبورتينج لشبونة على مدار 3 أعوام، حقق خلالها كأس الرابطة وكأس البرتغال قبل أن يرحل لقيادة الهلال السعودي في الموسم الماضي، ويسهم في بناء فريق رائع بدأ مشواره في الدوري والكأس وقدم مستويات طيبة، ثم رحل بعد ذلك لقيادة فلامنغو وفاز بلقب كأس الليبرتادوريس والدوري البرازيلي.

وأكد عادل عبد الرحمن مدرب الشباب السعودي الأسبق لـ“إرم نيوز“ أن خبرة خيسوس ودرايته بالكرة السعودية ونادي الهلال، موضحًا أن الفريق الأزرق سيعاني أمام خيسوس.

وأوضح أن خيسوس يعلم كل كبيرة وصغيرة عن فريق الهلال، ولديه دراية كبيرة بقدرات الفريق السعودي، خاصة المهاجم المميز الفرنسي بافتيمبي جوميز.

باربوسا.. الورقة الأخطر

يعد اللاعب البرازيلي الموهوب جابريل باربوسا أو ”جابي جول“ الورقة الأخطر في تشكيلة فلامينغو.

ويملك باربوسا صاحب الـ23 عامًا أحد أبرز المواهب في الكرة البرازيلية وأحد أفراد المنتخب الأولمبي الذي حصد الميدالية الذهبية في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.

ولمع باربوسا في صفوف سانتوس البرازيلي، ورحل إلى إنتر الإيطالي وأعير إلى بنفيكا البرتغالي ثم عاد لموسم مع سانتوس ثم أعير مرة آخرى إلى فلامنغو وتنتهي الإعارة في 31 ديسمبر الجاري.

وخاض باربوسا بقميص فلامنغو 41 مباراة وسجل خلالها 34 هدفًا وهو ما يعد خطرًا حقيقيًا على دفاعات الهلال، كما أنه كان نقطة تحول في اللقاء النهائي أمام ريفر بليت وسجل هدفين في دقائق معدودة.

نقاط القوة والضعف

يلعب فلامينغو بطريقة 4-2-3-1 مع مدربه خيسوس، ويجيد المدير الفني البرتغالي التنويع بين الاختراق من العمق والأطراف واستغلال الكرات العرضية، ولكن المدرب يعاني بصورة واضحة من المشاكل الدفاعية في ظل اندفاع هجومي لفريق فلامنغو.

ويراهن فلامينغو على خبرات الحارس دييغو ألفيس صاحب الـ 34 عامًا الذي لعب من قبل في فالنسيا الإسباني، ويقود خط الدفاع اللاعب رودريغو كايو والإسباني بابلو ماري القادم من مانشستر سيتي الإنجليزي، كما يعتمد خيسوس على سرعات الأطراف الظهير الأيمن البرازيلي رافينها والظهير الأيسر فيليبي لويس وكلاهما يملك القدرات الهجومية الكبيرة.

وصنع رافينها 7 أهداف مع فلامينغو ويقدم مستويات طيبة، ولكن تراجع المعدل البدني بالنسبة للظهير الأيسر فيليبي لويس الذي يملك الخبرات ولكنه تقدم في السن ووصل إلى 34 عامًا.

ويقود خط الوسط جيرسون القادم من فريق روما الإيطالي ويملك قدرات بدنية مميزة بجانب ويليان آراو كلاعب محور ارتكاز، ولكن فلامينغو يعتمد على قدرات صانع الألعاب الموهوب والمخضرم إيفرتون ريبيرو الذي صنع 10 أهداف لزملائه، ويعد أحد أبرز نقاط القوة في تشكيلة الفريق البرازيلي.

ويراهن فلامينغو على موهبة اللاعب الأوروغوياني جيورجيان دي أراسكايتا الذي سجل 13 هدفًا وصنع 14 هدفًا كجناح أيمن، والنجم السريع برونو هنريكي صاحب الـ26 هدفًا بجانب الهداف غابريل باربوسا.