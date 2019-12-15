محمد نور يتحدث عن.. أزمة نادي الاتحاد السعودي وسر عدم وجود مواهب سعودية جديدة (فيديو)

تحدث محمد نور، نجم نادي الاتحاد السعودي الأسبق، عن أزمة فريقه الحالية، في ظل تراجع المستوى والنتائج في الدوري وغضب جمهور ”النمور“.

وقال نور في حواره مع برنامج ”صدى الملاعب“: ”أعيش حاليًّا فترة نقاهة وسأرى السنة المقبلة ماذا سأقدم، ومن الممكن أن تصير بعد شهرين أو ثلاثة“.

وعن أزمة نادي الاتحاد السعودي هذه الفترة، أشار: ”أي فريق يتمتع بالاستقرار وتكاتف الجهود والتفاف الجميع حوله، فإنه سيصبح قويًّا، ولو لم يمتلك أسماءً كبيرة، ولكن الاتحاد في الفترة الجارية لا يقدم أداءً على قدر الطموح أو الآمال المرجوة“.

محمد نور نجم الاتحاد السابق يتحدث عن العميد واحتياجاته لـ #صدى_الملاعب#mbc1 pic.twitter.com/qKidt8N7XF — صدى الملاعب (@sadaalmalaeb) December 14, 2019

وعن أزمة اللاعبين السعوديين الشباب، أشار: ”المشكلة أن جميع الأندية أصبحت متعجلة وتبحث عن اللاعب الجاهز، ولا تصبر على اللاعبين الناشئين أو منح الفرصة للاعبي الأكاديميات، لقد حصلنا على فرصتنا كاملة وأثبتنا أنفسنا، ولكن الأندية حاليًّا تبحث عن الجاهزين فورًا، وإذا ما كان أداء اللاعب على غير المأمول، يقوم النادي بضم لاعب آخر من نادٍ آخر، ولا يصبر على لاعبه“.

ويحتل الاتحاد المركز الثالث عشر في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 12 نقطة من 11 مباراة، بعد خسارته أمام الفيصلي بنتيجة (1-2)، في مباراة الجولة الـ11 من المسابقة.

يذكر أن نور أكد عدم عودته للملاعب من جديد مشيرًا إلى اعتزاله لعب كرة القدم بشكل نهائي.

وكان نور تمت معاقبته بالإيقاف لمدة 4 سنوات من تاريخ الـ 15 من ديسمبر 2016 بعد ثبوت تناوله للمنشطات وتنتهي العقوبة في ديسمبر 2020.

وقال نور في تصريحاته سابقة عبر برنامج “الدوري مع وليد”: “حاليًّا أنا جاهز بنسبة 85%، ولم أنقطع عن التمرين ولكن كلاعب لن أعود للملاعب وأعلنت اعتزالي من قبل وأكيد هناك حفل اعتزال”.

وبدأ نور لعب كرة القدم في ناشئي نادي الاتحاد حتى وصل للفريق الأول في يناير 1997 ليبدأ رحلته الرائعة مع عالم الساحرة المستديرة فقد توج مرتين بلقب دوري أبطال آسيا مع العميد عامي 2004 و2005.

ولعب في صفوف نادي النصر السعودي خلال الفترة من أبريل 2013 حتى يناير من عام 2014 وتوج بلقب الدوري السعودي 2013/14 وكأس ولي العهد.