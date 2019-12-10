نادي الاتحاد السعودي يخطط لضم نجم الشباب عبدالمجيد الصليهم ‎

كشفت تقارير صحفية سعودية، أن إدارة نادي الاتحاد السعودي، تخطط للتعافد مع لاعب فريق الشباب عبدالمجيد الصليهم لضمه في الميركاتو الشتوي.

وحسب ما نقلت صحيفة الرياض، فإن اللاعب ضمن اهتمامات نادي الشباب في الفترة الشتوية بعد أن اقترب من دخول الفترة الحرة والتي ستكون خلال شهر يناير المقبل.

ويسعى الاتحاد خلال الفترة الحالية لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين محليين بعد أن ظهر الفريق بمستوى فني غير مستقر منذ بداية الموسم الحالي.

وتترقب الإدارة التقرير النهائي للمدرب الهولندي تين كات المدير الفني للعميد لمعرفة حاجة الفريق وتحديد اللاعبين الأجانب الذين يرغب المدرب باستمرارهم للفترة المقبلة.

وحسب الصحيفة فإن المدرب كات حريص على استمرارية كل من المدافع المغربي مروان داكوستا، ولاعب المحور المغربي كريم الأحمدي، والحارس البرازيلي جروهي، والمهاجمين البرازيلي رومارينهو واليوناني بروغوفيتش.

وسيكون اللاعب التشيلي كارلوس فيلانويفا محل انتظار حال عدم نجاح الإدارة في التعاقد مع صانع لعب من العيار الثقيل.

كما أبدى الهولندي انزعاجه من عدم توافر مهاجم صريح يتناسب مع الفريق إذ طالب إدارة الاتحاد بالبحث عن مهاجم بالرغم من وجود بروجوفيتش وهارون كمارا.

في سياق مختلف، كشفت تقارير أن إدارة نادي الوحدة ترغب في التعاقد مع اللاعب سلمان المؤشر نجم النادي الأهلي في الميركاتو الشتوي المقبل.

وحسب مصادر خاصة فإن الإدارة الأهلاوية سترفض التفريط في اللاعب كونه من العناصر الأساسية لكنها ستأخذ رأي المدرب قبل قرارها النهائي.

وحسب ما نقلت صحيفة عكاظ فإن جروس وعد إدارة ⁧الاهلي⁩ بتسليمها تقريرًا متكاملًا عن احتياجاته، وذلك عقب نهاية المعسكر المقام حاليًّا في أبوظبي.

‏وحسب الصحيفة -أيضًا- فإن غروس يضع التعاقد مع قلب دفاع بديل للبوسني زوكانوفيتش أولوية قصوى بالنسبة له.