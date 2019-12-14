الفيصلي يعمق جراح نادي الاتحاد في الدوري السعودي (فيديو)

اقتنص فريق الفيصلي فوزًا ثمينًا على مضيفه نادي الاتحاد بنتيجة 2-1 في المباراة التي جرت بينهما السبت في ختام الجولة الحادية عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وتقدم الفيصلي أولاً في الدقيقة 43 عن طريق ويليام ألفيس حينما استقبل عرضية حولها بقدمه في شباك الاتحاد، قبل أن يدرك حمدان الشمراني التعادل في الدقيقة 51 من ضربة رأس.
د43’ هدف للفيصلي! ⚽#ويليام_ألفيس يفتتح التسجيل#الاتحاد 0 : 1 #الفيصلي#الاتحاد_الفيصلي
???? — شاهد الهدف! ???? pic.twitter.com/Qs1ecMg4Aa
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 14, 2019
وفي الدقيقة 85 عاود الفيصلي التقدم عن طريق خالد الغامدي الذي استقبل عرضية أرضية أودعها في الشباك.
وشهدت المباراة طرد اللاعب حمدان الشمراني بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 73.
د51’ هدف للاتحاد! ⚽#حمدان_الشمراني يسجل التعادل#الاتحاد 1 : 1 #الفيصلي#الاتحاد_الفيصلي
???? — شاهد الهدف! ???? pic.twitter.com/aIEl4DBpnz
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 14, 2019
وبهذه النتيجة رفع الفيصلي رصيده إلى 20 نقطة في المركز الخامس، فيما توقف رصيد الاتحاد عند 12 نقطة في المركز الثالث عشر.
د85’ هدف للفيصلي! ⚽#خالد_الغامدي يسجل الثاني#الاتحاد 1 : 2 #الفيصلي#الاتحاد_الفيصلي
???? — شاهد الهدف! ???? pic.twitter.com/InjfqsnVC8
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 14, 2019