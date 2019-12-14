الفيصلي يعمق جراح نادي الاتحاد في الدوري السعودي (فيديو)

اقتنص فريق الفيصلي فوزًا ثمينًا على مضيفه نادي الاتحاد بنتيجة 2-1 في المباراة التي جرت بينهما السبت في ختام الجولة الحادية عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدم الفيصلي أولاً في الدقيقة 43 عن طريق ويليام ألفيس حينما استقبل عرضية حولها بقدمه في شباك الاتحاد، قبل أن يدرك حمدان الشمراني التعادل في الدقيقة 51 من ضربة رأس.

وفي الدقيقة 85 عاود الفيصلي التقدم عن طريق خالد الغامدي الذي استقبل عرضية أرضية أودعها في الشباك.

وشهدت المباراة طرد اللاعب حمدان الشمراني بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 73.

وبهذه النتيجة رفع الفيصلي رصيده إلى 20 نقطة في المركز الخامس، فيما توقف رصيد الاتحاد عند 12 نقطة في المركز الثالث عشر.