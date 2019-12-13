ترتيب الدوري السعودي بعد فوز نادي النصر على التعاون (صورة)

عاد نادي النصر إلى صدارة ترتيب الدوري السعودي، بعد أن خطف فوزًا ثمينًا من نظيره التعاون بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت، مساء اليوم الجمعة، ضمن مواجهات الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وافتتح لاعب التعاون سيدريك أميسي أهداف اللقاء في الدقيقة 19، حيث أحرزه عن طريق تسديدة قوية.

وجاء رد النصر في الدقيقة 31 عن طريق تسديدة من اللاعب جوليانو دي باولا ليحرز هدف التعادل لصالح النصر.

وفي الدقيقة 38 أحرز عبد الفتاح آدم هدف النصر الثاني بتسديدة سكنت مرمى نادي التعاون.

وفي مباراة أخرى حقق فريق الاتفاق، فوزًا قاتلًا على ضيفه الفتح بهدف دون ردٍ.

وبهذه النتائج يتصدر النصر جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 23 نقطة، فيما جاء التعاون في المركز الخامس برصيد 19 نقطة.

كما ارتفع رصيد الاتفاق إلى 13 نقطة في المركز الحادي عشر، بينما تجمد رصيد الفتح عند 5 نقاط في المركز الخامس عشر وقبل الأخير.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي كاملًا: