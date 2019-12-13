أهداف مباراة النصر والتعاون: 1-1 (فيديو)

تقدم سيدرك أميسي لاعب نادي التعاون بهدف في شباك النصر، خلال المباراة التي تقام بن الفريقين في الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين ”دوري كأس الأمير محمد بن سلمان“.
واقتنص أميسي كرة سقطت بالخطأ من حارس النصر وأودعها داخل الشباك.
وتعادل جوليانو للنصر في الدقيقة 31 من تسديدة أرضية.
د19’ هدف للتعاون! ⚽#أميسي يفتتح التسجيل#النصر 0 : 1 #التعاون#النصر_التعاون
???? — شاهد الهدف! ???? pic.twitter.com/WtyLAvhAgN
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 13, 2019
وخسر النصر في مباراة الجولة الماضية أمام الوحدة بهدف دون رد، ويحتل المركز الثالث بـ20 نقطة.
على الجانب الآخر فاز فريق التعاون على ضمك بهدفين مقابل هدف، ويحتل المركز الخامس بـ19 نقطة.