 أهداف مباراة النصر والتعاون: 1-1 (فيديو) – إرم نيوز‬‎

أهداف مباراة النصر والتعاون: 1-1 (فيديو)

أهداف مباراة النصر والتعاون: 1-1 (فيديو)

المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

تقدم سيدرك أميسي لاعب نادي التعاون بهدف في شباك النصر، خلال المباراة التي تقام بن الفريقين في الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين ”دوري كأس الأمير محمد بن سلمان“.

واقتنص أميسي كرة سقطت بالخطأ من حارس النصر وأودعها داخل الشباك.

وتعادل جوليانو للنصر في الدقيقة 31 من تسديدة أرضية.

وخسر النصر في مباراة الجولة الماضية أمام الوحدة بهدف دون رد، ويحتل المركز الثالث بـ20 نقطة.

على الجانب الآخر فاز فريق التعاون على ضمك بهدفين مقابل هدف، ويحتل المركز الخامس بـ19 نقطة.

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