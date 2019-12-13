أهداف مباراة النصر والتعاون: 1-1 (فيديو)

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المباراة تقام بن الفريقين في الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين ”دوري كأس الأمير محمد بن سلمان“.