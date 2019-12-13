نادي النصر يتخطى التعاون ويعود إلى صدارة ترتيب الدوري السعودي (فيديو)

خطف نادي النصر فوزًا ثمينًا من نظيره التعاون بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة ضمن مواجهات الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

افتتح لاعب التعاون سيدريك أميسي أهداف اللقاء في الدقيقة 19 أحرزه عن طريق تسديدة قوية.

وجاء رد النصر في الدقيقة 31 عن طريق تسديدة من اللاعب جوليانو دي باولا ليحرز هدف التعادل لصالح النصر.

وفي الدقيقة 38 أحرز عبد الفتاح آدم هدف النصر الثاني بتسديدة سكنت في مرمى نادي التعاون.

بهذا الفوز يتصدر النصر جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 23 نقطة، فيما جاء التعاون في المركز الخامس برصيد 19 نقطة.

وفي مباراة أخرى حقق فريق الاتفاق، فوزًا قاتلًا على ضيفه الفتح بهدف دون رد.

وأضاع لاعبو الفريقين أكثر من فرصة للتسجيل طوال شوط المباراة الأول لينتهي بالتعادل السلبي.

واستمر مسلسل إهدار الهجمات من الجانبين خلال شوط المباراة الثاني إلى أن جاءت الدقيقة 87 لتشهد هدف التقدم للاتفاق عن طريق البرازيلي روجيريو دي اسيس كوتينيو.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد الاتفاق إلى 13 نقطة في المركز الحادي عشر، بينما تجمد رصيد الفتح عند 5 نقاط في المركز الخامس عشر وقبل الأخير.