الهلال والنصر والاتحاد والشباب يرفضون عودة الحكم السعودي

كشفت تقارير صحفية، أن عددًا من الأندية الكبار في الدوري السعودي قد أعلنت رفضها لنظام استقدام الحكام الجديد، والذي أقره اتحاد الكرة، أمس.

وبحسب ما نقلت صحيفة ”الرياضية“، فإن أندية الهلال والنصر والاتحاد والشباب، أعلنت رفضها التعليمات الجديدة بشأن الاستعانة بالحكام الأجانب.

وأصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم تعليمات جديدة بشأن الاستعانة بالحكام الأجانب، لإدارة المباريات في الدوري السعودي للمحترفين.

ووفق التنظيمات الجديدة، يحق لكل نادٍ الاستعانة بالحكم الأجنبي في 10 مباريات مجانًا، وما زاد عن ذلك يتحمل فيه التكاليف المالية كاملة.

وبحسب التعليمات الجديدة، فإن المباريات التي لا تطلب فيها الأندية حكامًا أجانب سيتولى قيادتها حكام سعوديون.

الوحدة يفوز ويتصدر

ارتقى نادي الوحدة إلى صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، بعد فوزه 2/0 على ضيفه العدالة، بفضل ثنائية برازيلية، في حين فاز الرائد 4/3 على الشباب، الخميس.

ورفع الفوز رصيد الوحدة إلى 21 نقطة من 11 مباراة، متقدمًا بفارق نقطة واحدة عن الهلال، الذي خاض 9 مباريات، والنصر والأهلي، وكل منهما خاض 10 مباريات.

وجمدت الخسارة رصيد العدالة عند 8 نقاط في المركز الرابع عشر من 10 مباريات.

وافتتح البرازيلي أنسيلمو ثنائية الوحدة قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول بتسديدة قوية من مدى قريب، قبل أن يعزز مواطنه ريناتو شافيز النتيجة في الدقيقة 64 بضربة رأس إثر تمريرة عرضية من ركلة حرة.

فوز درامي للرائد على الشباب

وحقق الرائد فوزًا دراميًا على الشباب بنتيجة 4/3، وافتتح رائد الغامدي التسجيل للرائد في الدقيقة 24، وعزز محمد العمري تقدم الرائد في الدقيقة 33، وقبل دقيقة على نهاية الوقت الأصلي من الشوط الأول قلص محمد سالم النتيجة إلى 1/2 بهدف في الدقيقة 44.

وسجل رائد الغامدي الهدف الشخصي الثاني له والثالث للرائد في الدقيقة 52، قبل أن يوقع كريستيان جوانكا هدف الشباب الثاني في الدقيقة 67، وأعاد جلال الداودي تقدم الرائد بهدفين، عندما وقع الهدف الرابع لفريقه في الدقيقة 86.

وسجل دانيلو مورينو أسبريليا الهدف الثالث للشباب في الدقيقة 90+4، لكن ذلك لم يمنع فريقه من الخسارة.

وحقق الرائد فوزه الخامس، مقابل تعادلين و4 خسائر، ليرفع رصيده إلى 17 نقطة في المركز السادس، مع الفيصلي وأبها.

في المقابل، تلقى الشباب الخسارة الرابعة مقابل 3 تعادلات و4 انتصارات، ليتجمد رصيده عند 15 نقطة في المركز التاسع.

ويعود آخر فوز للشباب على الرائد إلى يناير 2016، عندما فاز 1/0، ومنذ ذلك الحين فاز الرائد في 3 مواجهات، وانتهت 5 مواجهات بالتعادل.