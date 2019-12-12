حقيقة اقتراب نادي الهلال السعودي من الأرجنتيني إيفير بانيغا

نفت مصادر وثيقة الصلة بإدارة نادي الهلال السعودي ما تردد في عدد من الصحف الإسبانية عن اقتراب اللاعب الأرجنتيني إيفير بانيغا من الزعيم، وأنه تلقى عرضًا مغريًا من النادي السعودي.

وأوضحت تلك المصادر أن أحد الوسطاء عرض على إدارة الهلال التعاقد مع إيفير بانيغا، خاصة أن عقده ينتهي منتصف 2020 مع إشبيلية الإسباني ويحق له التوقيع مع أي نادٍ في يناير المقبل.

وقال المصدر القريب من إدارة الهلال إن اللاعبين الأجانب السبعة سيستمرون مع الهلال لنهاية الموسم، وإنه لا نية لاستبعاد أيٍ منهم والتعاقد مع لاعب جديد.

وسبق أن خرجت تقارير تفيد برغبة كل من الإيطالي جيوفينكو والبرازيلي كارلوس إدواردو في مغادرة الهلال في الميركاتو الشتوي المقبل، قبل أن ينفي اللاعبان تلك الأنباء ويؤكدان سعادتهما بالتواجد في الهلال.

ويملك الهلال 7 لاعبين محترفين هم الكوري هيونغ سوو، والكولومبي غوستافو كويلار، والبرازيلي كارلوس إدواردو، والإيطالي جيوفينكو، والبيروفي كاريلو، والفرنسي غوميز، والسوري عمر خربين.

كارلوس إدواردو

من جهته، امتدح المحترف البرازيلي كارلوس إدواردو، لاعب الهلال، مدرب الزعيم السابق البرتغالي جورجي جيسوس، معتبرًا أن الفريق لا يزال يجني ثمار تواجده الموسم الماضي.

وقال إدواردو في تصريحات نقلتها صحيفة ”globoesporte“ البرازيلية إن جيسوس زرع الاحترافية في كل شيء بعد وصوله للهلال سواء من ناحية التغذية وكذلك الوقاية من الإصابات، وحتى الآن الجميع يستفيد من عمله مع الفريق“.

وتحدث إدواردو عن مواجهة مرتقبة لفريقه الهلال مع فلامنغو في الدور نصف النهائي من مسابقة كأس العالم للأندية، حيث قال للصحيفة: ”دعونا نراقب الترجي التونسي في البداية وبعد ذلك لكل حادث حديث“.

وعن قوة الفريق البرازيلي قال: ”بالطبع فلامنغو فريق قوي للغاية لكن في كرة القدم هناك 11 لاعبًا ضد 11 آخرين وتوقعي أن المباراة ستكون متكافئة إلى حدٍ كبير“.

ويلتقي الهلال مع الترجي التونسي، يوم السبت، في مستهل مشوار الفريقين في بطولة كأس العالم للأندية، على أن يلتقي الفائز منهما مع فلامنغو البرازيلي في مباراة الدور نصف النهائي.