الرائد ينتزع فوزًا دراميًا على الشباب في الدوري السعودي (فيديو)

حقق الرائد فوزًا دراميًا على الشباب بنتيجة 4/3، في المباراة التي جمعتهما، الخميس، في الجولة الحادية عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

وافتتح رائد الغامدي التسجيل للرائد في الدقيقة 24، وعزز محمد العمري تقدم الرائد في الدقيقة 33، وقبل دقيقة على نهاية الوقت الأصلي من الشوط الأول قلص محمد سالم النتيجة إلى 1/2 بهدف في الدقيقة 44.

وسجل رائد الغامدي الهدف الشخصي الثاني له والثالث للرائد في الدقيقة 52، قبل أن يوقع كريستيان جوانكا هدف الشباب الثاني في الدقيقة 67، وأعاد جلال الداودي تقدم الرائد بهدفين، عندما وقع الهدف الرابع لفريقه في الدقيقة 86.

وسجل دانيلو مورينو أسبريليا الهدف الثالث للشباب في الدقيقة 90+4، لكن ذلك لم يمنع فريقه من الخسارة.

وحقق الرائد فوزه الخامس، مقابل تعادلين و4 خسائر، ليرفع رصيده إلى 17 نقطة في المركز السادس، مع الفيصلي وأبها.

في المقابل، تلقى الشباب الخسارة الرابعة مقابل 3 تعادلات و4 انتصارات، ليتجمد رصيده عند 15 نقطة في المركز التاسع.

ويعود آخر فوز للشباب على الرائد إلى يناير 2016، عندما فاز 1/0، ومنذ ذلك الحين فاز الرائد في 3 مواجهات، وانتهت 5 مواجهات بالتعادل.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي وفي رصيده 20 نقطة من 9 مباريات، وهو نفس رصيد النصر الثاني الذي لعب 10 مباريات.