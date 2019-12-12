شروط جديدة على الأندية بشأن تعيين حكام أجانب لإدارة مباريات بالدوري السعودي

يتجه الاتحاد السعودي لكرة القدم لإصدار تعليمات جديدة بشأن الاستعانة بالحكام الأجانب، لإدارة المباريات في الدوري السعودي للمحترفين.

وبحسب صحيفة ”الرياضية“، فإن الاتحاد السعودي سيصدر، الليلة، تنظيمات خاصة وجديدة تحكم استعانة الفرق السعودية بالحكم الأجنبي في الدوري.

وأضافت الصحيفة، أنه وفق التنظيمات الجديدة، يحق لكل نادٍ الاستعانة بالحكم الأجنبي في 10 مباريات مجانًا، وما زاد عن ذلك يتحمل فيه التكاليف المالية كاملة.

وأردفت“ الرياضية“، أن المباريات التي لا تطلب فيها الأندية حكامًا أجانب سيتولى قيادتها حكام سعوديون“.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي وفي رصيده 20 نقطة من 9 مباريات، وهو نفس رصيد النصر الثاني الذي لعب 10 مباريات.