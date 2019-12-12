عادل التويجري يجري اتصالًا ساخرًا بالفيفا لمعرفة عدد ألقاب الهلال الآسيوية (فيديو)

توج الهلال بلقب دوري أبطال آسيا وسيشارك في كأس العالم للأندية يوم السبت المقبل، وأجريت قرعة النسخة الجديدة من البطولة القارية، غير أن الجدل لازال مستمرًّا في الإعلام الرياضي السعودي حول عدد مرات تتويج الهلال ببطولة دوري أبطال آسيا.

وتظاهر الإعلامي عادل التويجري المنتمي للهلال بأنه يجري اتصالًا بالاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) خلال استضافته في برنامج ”الدوري مع وليد“ للاستفسار عن عدد مرات فوز الهلال باللقب الآسيوي، في سخرية واضحة من أحد ضيوف البرنامج المنتمي للمنافس النصر.

وكان على الجانب الآخر الإعلامي محمد العنزي النصراوي يرى أن التويجري يتصرف بالطريقة التي تخدم وجهة نظره عن طريق السخرية.

وأكمل التويجري سخريته :“وس أخبار الضغط“، وهي جملة تردد في السعودية منذ تتويج الهلال بلقب دوري أبطال آسيا في إشارة إلى حزن منافسيه وجماهيرهم.

وقال التويجري إن ”الهلال حقق اللقب 3 مرات، فيما أشار الضيف الآخر أن التتويج الأخير كان الأول“.

وقال التويجري خلال حلقة الليلة الماضية عن مباراة الهلال المرتقبة أمام الترجي التونسي بطل أفريقيا يوم السبت المقبل : ”الترجي ليس البكيرية، والهلال يمتلك المقومات للوصول للنهائي بالبطولة العالمية.. أخشى على الفريق من حالة الفرح بعد تحقيق البطولة القارية“.

ويلتقي في اليوم ذاته فريق السد القطري مستضيف البطولة مع مونتيري المكسيكي والخاسران من المباراتين سيلتقيان سويًّا.. بينما الفائز من مباراة الهلال والترجي سيلتقي مع فلامنغو البرازيلي، والفائز من السد ومنتيري سيلتقي ليفربول.

#الدوري_مع_وليد عادل التويجري يجري اتصال هاتفي مع ”بسطة الفيفا“ ويستفسر عن عدد بطولات #الهلال بدوري أبطال آسيا و يتساءل عن ”أخبار الضغط“. pic.twitter.com/00NsVF1JGE — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) December 11, 2019

قرعة سهلة للهلال

سيلعب الهلال حامل اللقب في المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا الموسم المقبل، بعد سحب القرعة في العاصمة الماليزية كوالالمبور يوم الثلاثاء الماضي.

وسيتنافس الهلال مع أندية شباب الأهلي دبي الإماراتي وباختاكور الأوزبكي وفريق متأهل من الدور التمهيدي الحاسم (3).

وأحرز الهلال لقب النسخة الأخيرة لدوري الأبطال بعدما كرر فوزه على أوراوا رد دياموندز الياباني وانتصر بهدفين نظيفين خارج أرضه في استاد سايتاما في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي وتفوق الهلال بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في مجموع المباراتين بعدما انتصر ذهابًا بهدف نظيف في الرياض.

وثأر الهلال لخسارته في نهائي دوري الأبطال أمام أوراوا في 2017 كما نجح العملاق السعودي في تعويض الهزيمة في نهائي 2014 أمام وسترن سيدني واندرارز الأسترالي.

ولم يسبق للهلال، الذي يشتهر بلقب ”الزعيم“، أن توج باللقب منذ تغيير شكل المسابقة إلى شكلها الحالي في 2003 لكنه توج بطلًا للقارة عندما حمل كأس الأندية أبطال الدوري في 1992 و2000.

وحرم الهلال منافسه أوراوا من أن يصبح أول فريق ينال لقب دوري الأبطال، بشكله الحالي، ثلاث مرات بعدما توج أيضًا في 2007.