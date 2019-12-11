تقارير: عبدالله المعيوف حارس نادي الهلال السعودي قرر الاعتزال دوليًّا

كشفت تقارير صحفية أن عبدالله المعيوف، الحارس الأساسي لنادي الهلال والمنتخب السعودي السابق، أعلن عن اعتزاله اللعب دوليًّا، بعد اجتماعه مع مدرب المنتخب هيرفي رينارد وإدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، وإخبارهم بقراره الاعتزال دوليًّا واستمراره في الجانب المحلي مع فريقه الهلال.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”الرياض“، فإن قرار المعيوف هو ما جعل المدرب يقرر إبعاده عن قائمة ”الأخضر“ التي لعبت أخيرًا كأس الخليج العربي الـ24 في قطر، فيما تم الاتفاق النهائي مع الإدارة الهلالية على الاستمرار للمواسم الثلاثة المقبلة، بعد أن يجدد عقده مع النادي، إذ يبلغ المعيوف من العمر 32 عامًا.

ويشارك الهلال، للمرة الأولى في تاريخه بكأس العالم للأندية، وذلك في أعقاب تتويجه بمسابقة دوري أبطال آسيا 2019، على حساب فريق أوراوا رد ديموندز الياباني، ليعود إلى اعتلاء عرش البطولة الأغلى قاريًّا بعد غياب 19 عامًا.

المعيوف بدأ مسيرته الدولية مع الأخضر، يوم التاسع من سبتمبر عام 2013، من خلال مشاركته في 45 دقيقة من عمر المباراة الودية أمام ترينداد وتوباغو، والتي خسرها المنتخب (1-3).

وبعد هذه المباراة، شارك حارس الهلال، على فترات متقطعة مع منتخب السعودية، في المباريات الودية والتصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا والمونديال.

ويُعتبر مونديال روسيا 2018، هو أهم الأحداث الدولية التي ظهر فيها المعيوف مع منتخب السعودية، إلا أنها كانت كارثية بالنسبة له، إذ لعب في مباراة الافتتاح أمام البلد المستضيف، وتلقت شباكه وقتها 5 أهداف كاملة.

ولم يقتصر الأمر على الخماسية التي هزت شباك المعيوف، بل تلقى حارس الهلال، سيلًا من السخرية العنيفة، على وزنه الزائد في هذه البطولة.

وقام الجهاز الفني للمنتخب، باستبعاد المعيوف بعد هذه المباراة، إذ لم يتم استدعاؤه إلى كأس آسيا 2019 في الإمارات، ولم يخض سوى لقاء وحيد فقط من هذا الحدث العالمي، وكانت أمام اليمن في افتتاح التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس آسيا 2023 ومونديال الدوحة 2022.

وأيضًا في هذه المباراة، تعرَّض المعيوف لهجوم عنيف، بعد تحميله مسؤولية التعادل مع منتخب متواضع بهدفين لمثلهما.

وبالمجمل.. لعب المعيوف مع منتخب السعودية، 9 مباريات منذ 2013 وحتى 2019، استقبل خلالها 16 هدفًا، وحافظ على نظافة شباكه 4 مرات فقط.

وكان المعيوف حقق أفضلية في مباريات دوري أبطال آسيا للأندية النسخة الماضية، وكان من الأسباب الرئيسة لكسب الهلال اللقب القاري التاريخي.