لاعب الترجي يسخر من عبدالعزيز المريسل بعد توقعه فوز نادي الهلال بثلاثية في كأس العالم للأندية (فيديو)

تهكم إيهاب المباركي، لاعب الترجي، على الإعلامي الرياضي السعودي عبدالعزيز المريسل، بسبب تصريحاته التي توقع خلالها فوز الهلال على نظيره التونسي في المواجهة التي تجمعهما في مستهل مشوارهما بكأس العالم للأندية بثلاثية.

وقال المريسل في تحليله لقناة ”24 الرياضية“: ”كإمكانيات ولا نقلل من الترجي ولكن الهلال ثمّة فرق شاسع بينه وبين الترجي وأقل حاجة لو الأمور سارت بشكل جيد فالهلال يفوز بثلاثية“.

وقال إيهاب المباركي، لاعب الترجي التونسي، في تصريحات تلفزيونية: ”ما تنقل كلام أي واحد لا يفهم في الكرة.. وتحب تسأل أو أسمع أنا كلام مثل سامي الجابر، شخصية رياضية عالمية، أسطورة الهلال السابق، المعروف في السعودية، هذا نسمع كلامه، أما كلام واحد ما يفهم في تحليل كرة القدم.. فهذا ما ينقل كلامه“.

المريسل يقول الهلال راح يفوز على الترجي ثلاثة بالراحة

نقلو الكلام للاعبين الترجي الرد جلطه ياناس :

لو سامي الجابر ممكن نسمع كلامه بس واحد ماهو معروف لا????????????????

' pic.twitter.com/Oqg5jvKuqv — ماكس الـعـالـمـي (@maxalhilal) December 11, 2019

ويدخل الترجي التونسي البطولة وهو يبحث عن تكرار سيناريو تجارب سابقة أبرزها عام 2011 بالتأهل إلى المربع الذهبي والتواجد بين الأربعة الكبار، حينما يفتتح مشواره في دور الثمانية بملاقاة الهلال السعودي.

ويملك الترجي في جعبته تشكيلة قوية تضم العديد من العناصر التي حققت لقب بطل دوري أبطال أفريقيا مرتين في الموسم الماضي يتصدرهم طه ياسين الخنيسي والمعز بن شريفية وخليل شمام وكوليبالي وشمس الزوادي ومحمد اليعقوبي إلى جانب حمدو الهوني.

وتبدأ البطولة، اليوم الأربعاء، بمواجهة تجمع السد القطري، أمام هينغين سبورت، إذ ينتظر مونتنيري المكسيكي الفائز من الفريقين في دور ربع نهائي المسابقة.

وسيفتتح الترجي مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة الهلال السعودي بطل دوري أبطال آسيا، يوم السبت المقبل، والمتأهل منهما سيلعب ضد فلامنغو البرازيلي بطل كأس ليبرتادوريس في نصف النهائي يوم الـ17 من ديسمبر الجاري.

وتُعد نسخة 2019 من كأس العالم للأندية الأولى التي تشهد مشاركة 3 فرق عربية هي: الهلال بطل دوري أبطال آسيا، والترجي بطل دوري أبطال أفريقيا، والسد بطل دوري نجوم قطر ويُشارك بصفته فريق الدولة المنظمة.