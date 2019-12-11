صحيفة تكشف تفاصيل جديدة عن مفاوضات نادي النصر السعودي لضم فهد المولد

كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل جديدة بشأن مفاوضات نادي النصر السعودي مع فهد المولد، نجم اتحاد جدة، مشددة على تلقي اللاعب -بالفعل- عرضًا مغريًا من “ شخصية نصراوية مهمّة وداعمة للفريق“.

سبق أن قامت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات خلال مايو عام 2018، بإيقاف فهد المولد مهاجم الاتحاد، عامًا واحدًا، بعد ثبوت تعاطيه المنشطات في الموسم الكروي المنصرم 2018/2019.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”الوطن“ نقلًا عن ما سمَّته مصادرها الخاصة، فقد أكدت صحة المفاوضات النصراوية مع مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، الموقوف حاليًّا، الدولي فهد المولد، التي يقودها أحد الشخصيات النصراوية المهمة والداعمة، وأكدت المصادر أنه رغم ارتباط اللاعب بعقد احترافي مع ناديه الحالي ينتهي في 2022، إلا أنه كشف للمقربين منه بأنه يفكر جديًّا في قبول العرض النصراوي لعدة أسباب.

وأشارت المصادر، وفقًا للصحيفة، إلى أن المولد أكد للمقربين منه أنه تلقى عرضًا مغريًا من شخصية نصراوية مهمة وداعمة للعالمي لينتقل إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم في نادي النصر، بعد أن يقضي فترة الإيقاف الحالية، التي تعرض لها بسبب وجود مادة محظورة في العينة التي سحبت منه الموسم الماضي من قبل اللجنة السعودية لمكافحة المنشطات، وتنتهي في مايو المقبل.

إلى جمهور ومحبين وعشاق نادي النصر : فهد المولد باقي ويتمدد مع #الاتحاد ???????????? pic.twitter.com/AEsc5EIZRh — احمدوف (@ahmaad_331) December 5, 2019

وتابعت: ”اللاعب يرغب -وبشكل كبير- بالبقاء في صفوف الاتحاد، وعدم ترك ناديه الذي قدمه إلى عالم النجومية، إلا أنه يشكو التجاهل الاتحادي وعدم اهتمام إدارة النادي به خلال الفترة الأخيرة، وتأخر تسلمه لمرتباته الشهرية لمدة 6 أشهر، والأهم هو عدم اهتمام الإدارة الاتحادية به، والسؤال عنه أو وضع برنامج تأهيلي له ليكون جاهزًا للعودة بعد انتهاء فترة إيقافه، وارتداء قميص العميد مجددًا؛ ما جعله يفكر جديًّا في قبول العرض النصراوي أو غيره في حال لم يكن هناك تدخل اتحادي بالتواصل معه خلال الفترة المقبلة“.

وأوضحت الصحيفة: ”تشير اللوائح الخاصة باللاعبين المحترفين، إلى أن للنادي الحق في عدم صرف رواتب اللاعب الموقوف، الذي لا يشارك مع ناديه في المنافسات الرياضية ولا التدريبات، إلا أن المصادر أكدت أن هناك اتفاقات معينة بين بعض اللاعبين والأندية يتم وفقها صرف جزء من راتب اللاعب، وذلك يعود للنادي ذاته، شريطة أن يلتزم اللاعب بتمديد عقده مع ناديه مدة توازي فترة الإيقاف التي تعرض لها“.

وخلال وقت سابق، ألمح فهد المولد لاحتمالية رحيله عن صفوف الاتحاد، إذ صرَّح اللاعب في تصريحات تلفزيونية: ”هناك اتصالات بيني وبين رئيس النادي أنمار الحائلي والإدارة، ولكنها ليست بالشكل الذي كنت أتوقعه؛ لأنها ليست دائمة، وبخصوص الرواتب يعتبر العقد معلقًا؛ لأنه وفقًا للقانون لا آخذ رواتب من النادي“.

وحرص نادي النصر على توضيح موقفه من التعاقد مع المولد، من خلال المتحدث الرسمي سعود الصرامي، الذي قال عبر حسابه على ”تويتر“: ”دعواتنا لفهد المولد بالتوفيق مع منتخبنا وناديه الاتحاد بعد زوال ظرفه الحالي“.

دعواتنا لفهد المولد بالتوفيق مع منتخبنا و ناديه الاتحاد بعد زوال ظرفه الحالي .. pic.twitter.com/rPUPVXv7Pk — سعود الصرامي (@L9arami) December 5, 2019

وكان مصدر اتحادي كشف لصحيفة ”الشرق الأوسط“ عدم صحة الأنباء التي جرى تداولها بشأن اقتراب اللاعب فهد المولد للانضمام إلى أحد أندية العاصمة، مشيرًا إلى أن اللاعب مرتبط بعقد مع النادي يمتد حتى 2022، منوهًا كذلك بأن اللاعب يحظى بتقدير الاتحاديين وسيعود لناديه قبل انتهاء فترة الإيقاف الانضباطي في مايو (أيار) المقبل، للدخول في برنامج إعدادي ولياقي تأهبًا لعودته مجددًا للتدريبات الجماعية للفريق.

وحسب المصدر، فإن إدارة الاتحاد متمسكة بالمولد ولا تنوي التفريط فيه، باعتباره أحد أعمدة الفريق وثقتها بإمكانات اللاعب كبيرة وفي قدرته على خدمة الفريق لولا القرار الانضباطي الذي تعرض له، إلى جانب محبة اللاعب للكيان ”التي لا مزايدة عليها“.