حقيقة رحيل عبدالرزاق حمدالله نجم نادي النصر السعودي لأحد الأندية الخليجية 

كشفت تقارير صحفية حقيقة ما تردد عن رغبة عبدالرزاق حمدالله، نجم نادي النصر السعودي، في الرحيل عن ”العالمي“ والانتقال لأحد الأندية الخليجية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”الشرق الأوسط“، فإن عبد الرزاق حمد الله دحض الإشاعات التي تحدثت عن دخوله في مفاوضات مع أحد الأندية الخليجية للانتقال، ورفضه الوجود في تدريبات النصر، حيث شارك المغربي في مران، يوم أمس الثلاثاء، بعد غيابه لمدة يومين بسبب وجوده في المغرب لظروف خاصة.

وكان المركز الإعلامي لنادي النصر قد أشار إلى أن غياب حمد الله بسبب وعكة صحية تمر بها والدته، قبل أن ينفي اللاعب الخبر عبر حسابه الرسمي في ”إنستغرام“، ويعلن بعدها بساعات مدرب حمد الله الشخصي أن حساب اللاعب مخترق، وسط انتقادات جماهيرية وإعلامية لسياسة إدارة النادي في التعامل مع القضايا الإعلامية الخاصة باللاعبين.

وأشارت مصادر مطلعة للـصحيفة، إلى أن حمد الله لم يقرأ الخبر الذي أصدره المركز الإعلامي، وكان رده على ما نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول مرض والدته، ليدخل في سوء فهم مع إدارة ناديه، وتم تدارك الموضوع بصورة عاجلة، بعد تدخل المشرف العام على كرة القدم عبد الرحمن الحلافي.

يذكر أن النصر سوف يعاني من عدد من الغيابات في لقاء الجمعة المقبل أمام التعاون، وأبرز هذه الغيابات المهاجم عبد الرزاق حمد الله وعبد الرحمن العبيد وعبد الله الخيبري.

ويسعى روي فيتوريا، المدير الفني للفريق، للاستفادة من فراس البريكان لتعويض المغربي عبد الرزاق حمدالله المهاجم، الذي يغيب عن اللقاء بسبب إيقافه لتراكم البطاقات،.

من جهة أخرى، أجرى عبد الرحمن العبيد الظهير الأيسر أشعة في موضع إصابته في عضلة الساق الخلفية “البطة”، وينتظر ظهور النتائج اليوم لتحديد البرنامجين العلاجي والتأهيلي.