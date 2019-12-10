ماذا وراء خلاف عبدالرزاق حمدالله ونادي النصر حول سبب غيابه عن التدريبات؟

حذف عبدالرزاق حمدالله لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي منشورًا عبر حسابه على إنستغرام، كذّب من خلاله إدارة ناديه التي أشارت إلى أن غياب اللاعب عن التدريبات كان لزيارة والدته المريضة.

وكذّب المهاجم المغربي حساب النادي الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، بشأن سبب تغيبه عن تدريبات العالمي، أمس الإثنين، قبل أن يحذف المنشور من صفحاته.

وكتب حمدالله: ”سلام عليكم ورحمة الله لجمهور العالمي، غيابي عن التدريب بسبب بعض الإجراءات الخاصة لي وكان هناك إذن من المدرب، ولا أعلم من أي مكان تأتيكم الأخبار أو من الشخص الذي يسرب، لكن أخبار مغلوطة أن أمي بها وعكة صحية، واعلموا أن من قال هذه الأخبار فهو كاذب، ولا حول ولا قوة إلا بالله“.

وأثار منشور حمدالله بتكذيب ناديه جدلًا، حيث علق الإعلامي سلطام الثقيل :“يستطيع حمدالله الاتصال بإدارة النادي وتصحيح المعلومة.. لكنه التعالي دفعه لوصفها بـ ”الكاذبة“ في مواقع التواصل الاجتماعي.. عيب يا كابتن وعيب يا إدارة النصر هذا الهوان والضعف“.

وغرد طارق النوفل:“النصر: غاب حمدلله لمرض والدته ”.

”حمدالله: من هذه الأخبار فهو كاذب ..“.

”مدرب حمدالله الخاص: حساب حمدالله مخترق“.

”هذا المشهد لا يعكس بيئة فريق يطمح لتحقيق الدوري …“.

”السياسة الإعلامية في النادي فيها ارتباك بكل أسف…“

من جهته، قال الإعلامي عبدالكريم الجاسر:“تكذيب حمدالله لبيان نادي النصر هو يعكس الخلاف في النادي وعلى المركز الإعلامي بالنادي توضيح ذلك؛ لأن حمدالله كذّب بيان النادي وقال أمي بخير والبيان كاذب“.

وأشار الناقد الرياضي أحمد الجدي إلى أن اللاعب حذف المنشور بعد اختراق حسابه، بحسب ما نشر المدرب الخاص بحمدالله.

وذهب الإعلامي سعد بن ثابت آل مغني إلى خلاف حول اللاعب مع ناديه بسبب عرض تلقاه من أحد الاندية دون ذكر النادي.

مدرب عبدالرزاق حمد الله عبرالـ(iG) يعلن تعرض حساب الكبتن عبدالرزاق حمد الله للإختراق pic.twitter.com/i91tLEbn2K — 7 LIONS (@7pIayers) December 9, 2019

وغرد آل مغني :“راتب حمدالله مليون وثلاثمائة ألف ريال في الشهر، العرض الي جاه مليونين الاختلاف على الشرط الجزائي إذا أراد يفك عقده مع النصر لأنه موقع ثلاث سنوات والشرط الجزائي عشرة مليون إذا تم الاتفاق راح يرحل في الشتوية أو قد يتأجل للصيفية والرجال الآن في المغرب مع وكيل أعماله“.

وكان حساب نادي النصر قد كتب على موقع ”تويتر“: ”غاب عن تدريبات الفريق الكابتن عبدالرزاق حمدالله بإذن من مدرب الفريق، وذلك للاطمئنان على والدته التي تمر بوعكة صحية“.

ويلعب النصر مع التعاون في الجولة الحادية عشرة من الدوري السعودي يوم الجمعة المقبل، علمًا أن الهلال يتصدر جدول الترتيب برصيد 20 نقطة من 9 مباريات، وهو نفس رصيد النصر في المركز الثاني، لكن النصر، حامل اللقب، لعب 10 مباريات.

وسجل عبدالرزاق حمدالله 7 أهداف في الدوري السعودي، ويحتل المركز الثاني على لائحة الهدافين، بفارق هدف عن المتصدر كارلوس إدواردو لاعب الهلال.