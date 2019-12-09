النادي الأهلي السعودي ينهي قضية مستحقات الترجي بشأن يوسف بلايلي

كشفت تقارير صحفية أن إدارة النادي الأهلي السعودي نجحت في إنهاء قضية مستحقات نادي الترجي التونسي، بشأن انتقال لاعبه السابق يوسف بلايلي للنادي السعودي.

وقالت صحيفة ”عكاظ“ إن إدارة الأهلي أرسلت بالفعل مبلغ 800 ألف يورو لصالح النادي التونسي، مع توقيع اتفاقية لجدولة المبالغ المتبقية.

وتبقى للترجي التونسي نحو 3 ملايين دولار من قيمة انتقال اللاعب لصالح الأهلي، حيث هددت إدارة النادي التونسي بتقديم شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“.

وانضم اللاعب للنادي الأهلي مطلع الموسم الحالي قادمًا من الترجي التونسي، وقد تأخر النادي السعودي في إرسال مستحقات النادي التونسي.

من جهة أخرى، انضم دجانيني تفاريس محترف النادي الأهلي ولاعب الرأس الأخضر إلى قائمة الغائبين عن النادي الأهلي في مباراة الفريق القادمة بالدوري السعودي، وأثبتت الفحوصات تعرض دجانيني لتمزق في العضلة الضامة سيغيبه عن الفريق نحو 5 أيام بخلاف فترة التأهيل.

ويعاني الأهلي من إصابات ضربت نحو 7 من لاعبيه الأساسيين هم محمد العويس وعمر السومة ويوسف بلايلي ومحمد خبراني ودجانيني وسعيد المولد وخالد البركة.

وكانت تقارير صحفية قد كشفت أن اللاعب المحترف في صفوف الأهلي يوسف بلايلي سيغيب عن المشاركة مع فريقه بسبب الإصابة التي يعاني منها.

وقالت صحيفة ”الرياضية“: إن الأشعة التي أجراها الجزائري يوسف بلايلي كشفت معاناته من تمزق في العضلة الأمامية من الدرجة الثانية، وسيحتاج إلى فترة علاج تمتد نحو 4 أسابيع قبل العودة للعب المباريات الرسمية مع بقية زملائه في الفريق.

وكان اللاعب قد تعرض للإصابة خلال لقاء فريقه أمام النجوم، ضمن دور الـ 32 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.