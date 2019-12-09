نايف هزازي: أتوقع تتويج نادي النصر السعودي بلقب دوري أبطال آسيا الموسم المقبل (فيديو)

توقع نايف هزازي، لاعب نادي النصر والاتحاد السابق، أن يحقق ”العالمي“ لقب دوري أبطال آسيا الموسم المقبل، والسير على طريق الهلال وما فعله هذا الموسم من تحقيق البطولة القارية.

وقال هزازي في فيديو نشره الإعلامي الرياضي علي العنزي، عبر حسابه على تويتر، يوم الاثنين: ”النصر قادر على المنافسة على بطولة الدوري وآسيا الموسم المقبل، الإمكانيات الموجودة في النصر تجعله هو الأقرب، وخصوصًا بعدما رأينا ما فعله الهلال“.

وأضاف: ”مشتاق لجماهير النصر كثيرًا وأنا أحبهم من أيام لعبي في الاتحاد“.

فيديو : نايف هزازي : #النصر قادر على المنافسة على بطولة الدوري و اسيا .. و مشتاق لجماهير #النصر كثيراً وانا احبهم من أيام الاتحاد .. pic.twitter.com/f6cpzw5dBz — علي العنزي (@Ali_alabdallh) December 8, 2019

ويستعد نايف هزازي للعودة مرة أخرى لممارسة كرة القدم عبر الانضمام لأحد الأندية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الانتقالات الشتوية.

وكان هزازي صاحب الثلاثين عامًا قد لعب في نادي أحد حتى نهاية أكتوبر 2018، وبعد ذلك لم ينضم إلى أي نادٍ.

وبحسب ما ذكرته صحيفة ”عكاظ“ السعودية مؤخرًا، فإن هزازي بدأ برنامجًا خاصًا للعودة مرة أخرى للملاعب وذلك تحت إشراف المدرب خضر الزهراني في أحد الملاعب بجدة.

وفي وقت سابق كشف مهاجم المنتخب السعودي السابق أن سبب ابتعاده عن كرة القدم في الوقت الحالي هو الإصابات المتتالية.

كما كشف هزازي في حوار سابق أن سبب فشل رحلته الاحترافية في رومانيا أنه واجه مشكلات بسبب التنقل يومًا عبر الحافلات لأكثر من 14 ساعة لخوض المباريات.

وسبق أن لعب الهزازي في أندية سعودية مختلفة هي الاتحاد والشباب والنصر والتعاون وأحد، وخارجيًا لعب في نادي بوتوساني الروماني.

وبحسب موقع ”ترانسفير ماركت“ فإن هزازي لعب خلال مسيرته التي بدأت في 2013، 170 مباراة مع الأندية سجل فيها 70 هدفًا وصنع 12.

أما مع المنتخب الأول السعودي فقد شارك في 56 مباراة وسجل 14 هدفًا وصنع هدفين، ما بين مباريات ودية والتصفيات المؤهلة لكأس العالم والتصفيات المؤهلة لكأس آسيا ونهائيات البطولة.