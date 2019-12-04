نايف هزازي: حال عدم وجود عرض قوي في الميركاتو الشتوي سأعلن اعتزالي نهائيًا (فيديو)

شدد نايف هزازي، نجم نادي الاتحاد السعودي السابق، على أن سينتظر حتى فترة الانتقالات الشتوية حتى يحدد مصيره إذا عرض عليه أحد الأندية عرض مناسب.

وقال هزازي في مداخلة هاتفية مع قناة ”الإخبارية“ السعودية: ”حاولت الابتعاد لفترة وأنا أتمرن حاليًا واجتهدت كثيرًا داخل الملعب بتمارين إضافية، وكنت أتمنى أن أكون متواجدًا مع أي فريق ولم يكن هناك نصيب أن أحصل على الفرصة الأكبر“.

”الفرصة الكافية لما ألعب 6 أو 7 مباريات وراء بعض، ولم أحصل على فرصتي الكاملة مع الأندية التي لعبتها لها وكنت مستعجلاً لكي أشارك في كأس العالم مع المنتخب السعودي وهذا كان طموحي، ويمكن أن تكون هذه المشكلة أنني كنت أسعى للفرصة بأسرع ما يمكن، وأسوأ محطاتي الاحترافية كانت مع نادي أحد“.

وتابع: ”هناك فرصة قريباً في الفترة الشتوية وأتمنى العودة لمزاولة الكرة.. ولكن حال عدم وجود فرصة قوية سوف أعلن اعتزالي نهائيًا كرة القدم، وما زال الطموح باقيًا“.

وشدد نجم الأخضر السابق، على أنه إذا تلقى عروضًا من الهلال والنصر والأهلي والاتحاد، سيرفض كل الفرق من أجل عيون ”العميد“ فقط.

وأشار هزازي، إلى أنه حال لم يتلق عروضًا مغرية للعودة إلى المستطيل الأخضر من جديد، فسوف يعلن اعتزاله على الفور، مؤكدًا أنه لن يلعب في أحد أندية الدرجة الأولى.

يذكر أن هزازي أحد أبناء نادي الاتحاد الذين لعبوا في مختلف فئاته السنية، قبل الرحيل عنه في عام 2013.

وهزازي البالغ من العمر 32 سنة، لا يرتبط بعقد مع أي نادي، منذ أكتوبر 2018، عندما رحل من فريق أحد.