هجوم إعلامي على سلمان الفرج ورينارد بعد خسارة السعودية لقب ”خليجي 24“ أمام البحرين

شنّ إعلاميون وجماهير هجومًا على الجهاز الفني للمنتخب السعودي بقيادة هيرفي رينارد عقب خسارته لبطولة ”خليجي 24“ أمام منتخب البحرين.

واتهمت الجماهير، الجهاز الفني بتواجد لاعبين للمجاملة فقط وأن مستوياتهم لم تكن ترتقي لمستوى الانضمام للمنتخب الأول.

وقال الإعلامي فيصل الجفن: ”مثل هذه البطولات الودية تخدعك.. تقييمنا في المنتخب يجب أن يكون على أشياء توصلنا لأهدافنا.. سلمان الفرج اليوم ليس بسلمان نهائي آسيا لأن الفروقات مختلفة.. اللاعبون دخلوا البطولة مجاملة“.

#الديوانيه فيصل الجفن:

مثل هذه البطولات الودية "تخدعك".. تقييمنا في المنتخب يجب أن يكون على أشياء توصلنا لأهدافنا.. #سلمان_الفرج اليوم ليس بسلمان نهائي آسيا لأن الفروقات مختلفة.. اللاعبين دخلوا البطولة "مجاملة".#خليجي_24 pic.twitter.com/2jCiatxLAp — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 8, 2019

وكان اللاعب أهدر ركلة جزاء للمنتخب السعودي في مباراة النهائي، مساء أمس، وظهر بمستوى متواضع في المباراة.

فيما قال الإعلامي سعد مبارك: ”من المفترض أن يكون هناك نهج وطريقه ثانية للمدرب هيرفي رينارد في مباراة البحرين عن مباراة قطر“.

فيما أشار عدنان جستنيه: ”قلت البارحة إن المنتخب البحريني أقرب للفوز بنسبة 80% من المنتخب السعودي، وأحمّل المدرب واللاعبين خسارة المباراة، ولا تلوموا ”سلمان الفرج“ على ركلة الجزاء، كان ذلك حظًّا“.

عدنان جستنيه: قلت البارحة أن المنتخب البحريني أقرب للفوز بنسبة 80% من المنتخب السعودي#السعودية_البحرين #خليجي_24 #الحصاد_الرياضي pic.twitter.com/cDFv9JjHur — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) December 8, 2019

وأوضح سلطان اللحياني: ”المدرب رينارد يتحمل ما يحدث في المنتخب السعودي وتغييراته لم تكن منطقية، دائمًا نعاني أمام المنتخبات التي تلعب بالدفاع“.

وأضاف: ”مشاركة هتان باهبري وعبدالفتاح عسيري كانت ستغير نتيجة المباراة.. يجب أن لا نقلل من المنتخب البحريني، الذي قدم نتائج كبيرة في مجموعة قوية بتصفيات المونديال وهو ثاني أقوى دفاع على مستوى آسيا بالمجموعات“.

#الدوري_مع_وليد سلطان اللحياني: مشاركة هتان باهبري وعبدالفتاح عسيري كانت ستغير نتيجة المباراة.. يجب أن لا نقلل من #المنتخب_البحريني الذي قدم نتائج كبيرة في مجموعة قوية بتصفيات المونديال وهو ثاني أقوى دفاع على مستوى آسيا بالمجموعات. pic.twitter.com/cp4tLrSBaJ — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) December 8, 2019

وقال عايد الرشيدي: ”المنتخب السعودي لديه مكاسب من خليجي 24 ”فواز القرني والمالكي وعبدالله عطيف“.

واستمرت معاناة السعودية مع البطولة، بعدما خسرت في النهائي للمرة الرابعة في آخر6 نسخ، بينما تحقق لقبها الثالث والأخير في مطلع العام 2004.

وهنأ ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لاعبي المنتخب البحريني بفوزهم ببطولة خليجي 24 التي أقيمت في الدوحة، وقرر منح مواطنيه إجازة رسمية، اليوم الاثنين، بمناسبة التتويج.