ماذا قال هيرفي رينارد بعد خسارة منتخب السعودية لقب ”خليجي 24“ أمام البحرين؟

قال الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم، اليوم الأحد، إنه حاول أن يحصل على لقب بطولة كأس الخليج (خليجي 24) ، وإن التوفيق لم يحالف فريقه.

وجاء ذلك بعدما خسر المنتخب السعودي النهائي الخليجي الذي أقيم في قطر من نظيره البحريني بهدف دون ردٍ.

وفي المؤتمر الصحفي عقب خسارة المباراة النهائية للبطولة أمام البحرين، قال إن فريقه دخل المباراة بكل قوة بحثًا عن اللقب، وإن ضربة الجزاء التي أهدرها سلمان الفرج في الدقيقة 12 أضاعت اللقب.

وأضاف:“أُحيي اللاعبين على ما قدموه، وأهنئ البحرين على الفوز والتتويج باللقب، لقد لعب بشكل مميز، وعلينا ألا نحزن على الخسارة، لقد كنا قريبين من الفوز“.

وأشار إلى أن البحرين قدمت أداءً جيدًا، وأن فريقه حاول بكل قوة ولكنه لم ينجح في التسجيل، ملقيًا باللوم على توقفات المباراة بشكل كبير وأكثر من مرة، مؤكدًا أن هذه الأمور لا تحدث في أوروبا وهذا ما قلل من الحماس في اللقاء.

وشدد على أن فريقه أهدر العديد من الفرص، ولكن لم يحالفه التوفيق، بعد إهدار أكثر من انفراد بمرمى البحرين والعديد من الفرص السهلة ومنها كرة في العارضة.