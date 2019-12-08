تقارير: مدرب نادي الهلال السعودي يطلب من الإدارة تمديد عقد البرازيلي كارلوس إدواردو

كشفت تقارير صحفية على أن الروماني رازفان لوشيسكو، مدرب نادي الهلال السعودي، طلب من إدارة النادي تمديد عقد البرازيلي كارلوس إدواردو.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”الرياضية“، يوم الأحد، نقلًا عن مصادرها، فإن لوشيسكو طالب بتمديد عقد اللاعب البرازيلي عبر تقرير فني عرضه أخيرًا على إدارة النادي، حيث ينتهي عقد اللاعب نهاية الموسم الجاري.

وأضافت الصحيفة، أن المدرب ينتظر أن تفتح الإدارة الهلالية ملف التجديد مع اللاعب ووكيله خلال الأيام المقبلة، تلبية لرغبة الجهاز الفني.

النجم البرازيلي إدواردو يقدم نفسه بشكل مميز في بطولة الدوري السعودي هذا الموسم، متصدرًا ترتيب الهدافين برصيد ثمانية أهداف.

وقدم إدواردو مستويات رائعة مع الأزرق العاصمي منذ انضمامه إليه، حيث رفع العديد من الكؤوس على رأسها بطولات الدوري السعودي للمحترفين ودوري أبطال آسيا وكأس السوبر السعودي، وحمل شارة قيادة الفريق الهلالي لفترة كبيرة.

وكان إدواردو قد رد بشكل حاسم، مؤخرًا، على ما تردد بشأن رغبته في الرحيل عن الزعيم خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكرت تقارير صحفية سعودية، أن إدواردو هداف فريق الهلال ودوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 8 أهداف، يريد الرحيل عن الأزرق، بحثًا عن تجربة جديدة.

وقال إدواردو عبر حسابه الرسمي على ”إنستغرام“: ”إنها أخبار مزيفة، لم أقل أي شيء (بشأن الرحيل عن الهلال)، لا تصدقوا ما يُكتب، أنا فخور للغاية بوجودي في صفوف (الزعيم)، وكل تركيزي موجه للمباراة المقبلة“.