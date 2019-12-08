حقيقة ارتداء نادي الهلال السعودي قميصًا مزينًا بـ3 نجوم في كأس العالم للأندية

كشفت تقارير صحفية عن حقيقة ارتداء لاعبي نادي الهلال السعودي طاقمًا جديدًا في كأس العالم للأندية، التي يشارك فيها ”الزعيم“ بصفته بطلًا لدوري أبطال آسيا.

وكانت صحيفة ”الشرق الأوسط“، قد ذكرت أن، إدارة نادي الهلال قررت وضع 3 نجمات على قمصان الفريق الأول لكرة القدم خلال مشاركته المقبلة في بطولة العالم للأندية التي ستقام في الدوحة، في الفترة من 11 إلى 21 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وهي تمثل عدد بطولات دوري أبطال آسيا التي حققها الفريق، وذلك حسب تعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم، الذي طلب من إدارة ‎نادي الهلال وضع النجوم الخاصة بلقب دوري أبطال آسيا (3 نجوم) فوق شعار الفريق خلال مونديال الأندية.

وقال الإعلامي بصحيفة ”الرياضية“ حمد الصويلحي، عبر حسابه على تويتر، يوم الثلاثاء: ”للتوضيح: لا صحة لارتداء نادي الهلال للطقم المنتشر في بعض مواقع التواصل الاجتماعي في مونديال كأس العالم للأندية المقبل، حيث سيظهر الفريق بنفس الطقم الذي ارتداه الفريق في بطولة آسيا دون ”شعار بطولة آسيا“ أو ”الثلاث نجوم“.

للتوضيح:

لا صحة لارتداء نادي #الهلال للطقم المنتشر في بعض مواقع التواصل الاجتماعي في مونديال كاس العالم للاندية المقبل حيث سيظهر الفريق بنفس الطقم الذي ارتداه الفريق في بطولة اسيا دون "شعار بطولة اسيا" او "الثلاث نجوم"#تيشيرت_السعادة@S_TeamSA @MOUJ_sa pic.twitter.com/CrlQLZpUtG — حمد الصويلحي (@H_swilhy) December 8, 2019

وحجز الزعيم مكانه في المونديال العالمي عقب الحصول على لقب دوري أبطال آسيا، بعد التغلب على نادي أوراوا ريدز الياباني في نهائي البطولة بنتيجة 3\0 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وتستضيف العاصمة القطرية بطولة مونديال الأندية خلال الفترة من 11 إلى 21 ديسمبر الحالي، وهي البطولة التي طال انتظارها لجماهير الزعيم.

يُذكر أن نادي الهلال من المُقرر أن يُسافر يوم 11 ديسمبر الحالي إلى الدوحة، تأهبًا لخوض منافسات كأس العالم للأندية.