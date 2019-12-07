تقارير: أحمد موسى نجم نادي النصر السعودي يبدأ مفاوضات انتقاله إلى فناربخشه التركي

كشفت تقارير صحفية، أن النيجيري أحمد موسى، لاعب نادي النصر السعودي، سيصل إلى إسطنبول، غدًا الأحد؛ لبدء مفاوضاته مع نادي فناربخشه، للانتقال إليه في الميركاتو الشتوي المقبل.

وموسى، البالغ 27 عامًا، انضم إلى نادي النصر في صيف 2018، قادمًا من صفوف ليستر سيتي الإنجليزي، في صفقة هي الأغلى بتاريخ السعودية، حيث قدرت بـ16.5 مليون يورو.

وأوضح موقع ”Sporx“ التركي، أن العرض التركي لضم موسى، سيكون 6 أشهر على سبيل الإعارة بـ1.5 مليون يورو، مع أحقية الشراء في يونيو المقبل، مقابل 6 ملايين يورو.

يذكر أن موسى لعب مع النصر منذ الانضمام إليه في صيف 2018، 33 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 11 هدفًا وصنع 8 آخرين.

وكانت إدارة النصر، تخطط للتخلي عن النجم النيجيري في صيف 2019، وضم محترف أجنبي بدلًا منه، ولكنها فشلت في تسويقه ماليًا وتعويض المبلغ الذي تم دفعه من أجله.

وخلال تواجده مع نادي النصر، حقق موسى لقب أغلى نسخة في تاريخ دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2018-2019.

وكان موقع Fotospor، ذكر سابقًا أن نادي النصر عرض على نظيره بشكتاش، الاستفادة من خدمات أحمد موسى على سبيل الإعارة، خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

ونوه الموقع إلى أن رئيس بشكتاش يريد دفع مليوني يورو كراتب سنوي للنجم النيجيري البالغ من العمر 27 عامًا، لكن هذا العرض لا يلبي طموحات النصر.

وتمتع موسى باهتمام غالاطة سراي وطرابزون سبور هذا الصيف، لعدم قناعة النصر بمردود اللاعب الفني.

ويتقاضى موسى، 8 ملايين يورو كراتب سنوي مع النصر بطل الدوري السعودي للمحترفين.