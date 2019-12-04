هل يقوم الفيحاء بشكوى نادي النصر السعودي في المحاكم الدولية؟

كشفت تقارير صحفية سعودية أن ناديًا محليًا ينوي شكوى نادي النصر في المحاكم الدولية؛ بسبب عدم تنفيذه لحكم قد صدر ضده من قبل اتحاد الكرة السعودي.

وبحسب ما نقلت صحيفة الجزيرة، فإن نادي النصر⁩ تجاهل حكمًا صدر ضده من غرفة فض المنازعات بتاريخ 17 مارس الماضي“.

وبحسب الصحيفة، فإن لجنة الانضباط⁩ لم تقم بدورها لتنفيذ الحكم بعد أن انتهت فترة الاستئناف، ولم تصدر أي عقوبة تجاه النصر.

وقالت الصحيفة: إن ⁧لجنة الانضباط⁩ أعلنت فتح تحقيق حول عدم تنفيذ القرار بتاريخ 21-10-2019 م وذلك خلال مدة ثلاثة أيام عمل من تاريخه، دون أن يكون هناك أي نتائج للتحقيق حتى التاريخ الحالي.

وتابعت على حسابها في تويتر: ”ينوي النادي المحلي التصعيد لجهات دولية في ظل التجاهل الذي يجده من ⁧لجنة الانضباط⁩ وكذلك عدم دفع ⁧النصر⁩ لمستحقاته“.

مصادر خاصة كشفت أن النادي المقصود هو الفيحاء وقضيته تخص انتقال اللاعب عبدالله السالم لصفوف العالمي في الموسم الماضي.