 النصر يصعق البكيرية برباعية ويتأهل لثمن نهائي كأس خادم الحرمين (فيديو) – إرم نيوز‬‎

النصر يصعق البكيرية برباعية ويتأهل لثمن نهائي كأس خادم الحرمين (فيديو)

النصر يصعق البكيرية برباعية ويتأهل لثمن نهائي كأس خادم الحرمين (فيديو)

المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

اكتسح نادي النصر السعودي ضيفه البكيرية 4-1، في المواجهة التي احتضنها استاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، في الدور 32 بكأس خادم الحرمين الشريفين، ليلحق بركب المتأهلين للدور ثمن النهائي.

افتتح المغربي عبدالرزاق حمدالله أهداف النصر في الدقيقة 32 بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله البرازيلي جوليانو ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.

وفي الشوط الثاني، واصل النصر هجومه وتمكن لاعبه البرازيلي بيتروس من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 48، وتبعه البرازيلي جوليانو بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 50.

ومع حلول الدقيقة 60 تمكن المغربي نور الدين مرابط من تسجيل الهدف الرابع.

وأحرز عبدالله الغامدي لاعب البكيرية هدف فريقه الوحيد عند الدقيقة 87، لتنتهي المباراة بفوز النصر.

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