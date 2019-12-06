أكرم عفيف لاعب منتخب قطر يظهر بصحبة هتان باهبري ويتمنى فوز السعودية بكأس الخليج (فيديو)

ظهر هتان باهبري لاعب المنتخب السعودي بصحبة زميله القطري أكرم عفيف، اليوم الجمعة، في فيديو نشره الأول على حسابه بموقع تبادل الصور ”إنستغرام“.

وجاء ظهور اللاعبين عقب يوم واحد من فوز المنتخب السعودي على نظيره القطري بهدف نظيف في نصف نهائي خليجي 24 في قطر.

ونشر هتان باهبري الفيديو وهو بصحبة أكرم عفيف في السيارة، حيث تمنى اللاعب القطري فوز المنتخب السعودي ببطولة كأس الخليج التي تقام في الدوحة.

وستكون المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج لكرة القدم المقامة في قطر (خليجي 24) بين منتخبي السعودية والبحرين أول نهائي يجمع بين المنتخبين على مدار تاريخ بطولات كأس الخليج.

ودخل المنتخب البحريني التاريخ من أوسع الأبواب بتأهله إلى نهائي ”خليجي 24“ للمرة الأولى في تاريخه، لذا فإن طموحاته هي التتويج باللقب لأول مرة.

أما المنتخب السعودي فقد سبق له التأهل إلى نهائي كأس الخليج أربع مرات من قبل، لتكون تلك المرة هي الخامسة، حيث تمكن ”الأخضر“ من التتويج باللقب ثلاث مرات أعوام 1994 و2002 و2003.

ولم يسبق للمنتخبين السعودي والبحريني أن لعبا مع بعضهما في نهائي البطولة الخليجية من قبل.

وانتزع المنتخب البحريني بطاقة التأهل إلى النهائي عقب فوزه على العراق بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5-3 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

بينما جاء تأهل المنتخب السعودي إلى النهائي الخليجي بعدما اجتاز قطر المستضيفة بهدف دون رد.

موعد مباراة السعودية والبحرين:

تُلعب المباراة يوم الأحد القادم الساعة 8 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 9 بتوقيت أبوظبي.